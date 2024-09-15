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ЗдоровьеНовости

Согласно недавнему исследованию, влияние творчества на общее благополучие и счастье превосходит влияние работы и учебы.

Участие в художественных и ремеслах больше благоприятно для психического здоровья, чем работа по профессии. Эти преимущества распространяются на более широкие популяции, согласно новому исследованию.

 and  Elizabeth Wells
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Участие в творческой деятельности значительно улучшает общее благополучие, предоставляя...
Участие в творческой деятельности значительно улучшает общее благополучие, предоставляя существенные возможности для самовыражения и достижений, согласно недавним результатам исследований.

Согласно недавнему исследованию, влияние творчества на общее благополучие и счастье превосходит влияние работы и учебы.

Входя в дом моей бабушки, я наблюдаю, как ее ловкие пальцы быстро плетут нити в сложные узоры, а спицы создают ряд за рядом протяжных стежков. Рядом с ней возвышается высокая стопка связанных одеял, шарфов и пончо, все украшенные яркими цветовыми схемами и тщательно подобранными узорами, созданными из шерстяной пряжи. Эти рукотворные шедевры находят своих получателей в объятиях детей в больницах и приютах.

Ее любимым хобби является ремесло. Она неустанно вовлечена в различные творческие направления, такие как вязание, рисование, гравировка или, совсем недавно, изготовление ювелирных изделий. Эти художественные занятия приносят ей удовлетворение и цель, превосходящие ее рабочие впечатления.

Она передала свою любовь к искусству и ремеслу всей нашей семье. Моя мать обрела страсть к драматическому искусству, присоединившись к местным театральным группам в период пустого гнезда и изучив живопись по номерам. Моя младшая родственница разделяет страсть к захвату яркой сущности природы через фотографию, в то время как мой дядя, которого мы ласково называем "близнец" и "отец", создает юмористические истории с участием голосовых актеров для своего комедийного подкаста. Мой брат и я использовали пение как средство эскапизма во время наших студенческих лет, что помогло нам справиться с напряженной учебной нагрузкой.

Мы верили, что эти художественные занятия положительно повлияли на наше здоровье, и исследования это подтверждают. Занятие творческой деятельностью способствует снижению уровня кортизола, главного гормона стресса в организме.

Как сказала доктор Хеллен Кийес, когнитивный психолог и заведующая кафедрой психологии и науки о спорте в Университете Энджел-Раскин, по электронной почте, участие в творческих занятиях может значительно повысить благополучие, предлагая ценные пространства для самовыражения и достижений.

Доктор Кийес и ее коллеги недавно провели исследование, изучающее, как творческие занятия влияют на общее благополучие и потенциально снижают чувство одиночества в повседневной жизни. Хотя предыдущие исследования показали, что создание искусства и ремесел предоставляет терапевтическое облегчение для людей с расстройствами психического здоровья, общая популяция была в основном проигнорирована.

Чтобы это исправить, исследователи изучили участников из общей популяции без диагностированных заболеваний, спрашивая, как искусство и ремесла могут способствовать общему благополучию и потенциально облегчать чувство одиночества. Используя данные из крупного национального опроса в Великобритании в период с 2019 по 2020 год, исследователи изучили потенциальное влияние творческих занятий на удовлетворенность жизнью, учитывая переменные, влияющие на благополучие, такие как пол, возраст, состояния здоровья, занятость и социально-экономический статус.

Более 37% опрошенных заявили, что занимались хотя бы одним ремеслом в течение предыдущего года. Исследование показало положительную корреляцию между счастьем, удовлетворенностью жизнью и личными чувствами значимости жизни у участников, занимающихся творчеством. Однако творческие занятия не значительно снижали тревогу или чувство одиночества.

Хотя изучение социальных аспектов творческих занятий требует дальнейшего изучения, доктор Фрэнк Кларк, психиатр из Призма Хелс и поэт, подчеркнул общие преимущества художественной деятельности для психического здоровья: повышение самооценки, снижение тревоги и стресса, улучшение коммуникации и развитие креативности. Несмотря на то, что он не участвовал в исследовании, мысли доктора Кларка подчеркивают важность принятия творческих занятий для психического благополучия.

Исследователи предложили ввести творческие ремесла в повседневные рутины, чтобы способствовать общественному здоровью, с правительствами и поставщиками медицинских услуг, рассматривающими финансирование и продвижение занятий ремеслами для целевых групп с целью поощрения психического благополучия и инициатив по профилактике здоровья.

Ремесло позволяет людям достичь чувства достижения и самовыражения через творческий процесс. Доктор Кийес отметила, что чувство самоконтроля может способствовать общему благополучию, позволяя людям наблюдать за своим прогрессом и наслаждаться своими творениями.

Если вы чувствуете себя не вдохновленным своими творческими способностями, доктор Кларк предлагает несколько стратегий для пробуждения внутреннего художника: оставаться открытым для возможностей своей креативности, не бояться пробовать новые занятия, искать отношения с людьми, склонными к творчеству, и вспоминать, что вас креативно интересовало в детстве, чтобы вновь зажечь интерес.

По словам доктора Кларка, экономически выгодный способ заниматься творчеством - это раскраска, часто воспринимаемая как детская деятельность. Однако он призывает взрослых принять книги для раскраски и многочисленные преимущества для здоровья, которые они предлагают, такие как способствование социальным связям, улучшение концентрации и развитие креативности.

Принятие творческих занятий может укрепить людей, способствуя выносливости, восстановлению и примирению. Трансформирующая сила творчества служит противоядием, которое может придать смысл и цель нашей человеческой существованию.

Участие в творческих занятиях, таких как вязание моей бабушки, способствует снижению уровня кортизола, уменьшая стресс. Как сказала доктор Хеллен Кийес, участие в художественных и ремесленных занятиях может значительно повысить благополучие, предлагая пространства для самовыражения и достижений.

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