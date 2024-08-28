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Соглашение о подкасте

Травис и Джейсон Келси подписали значительное соглашение о подкасте, получив 100 миллионов долларов.

 and  Viktoriya Miller
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Трейвис Келси в настоящее время привязан к сделке как Таит Энд для состава Канзас-Сити Чифс.
Трейвис Келси в настоящее время привязан к сделке как Таит Энд для состава Канзас-Сити Чифс.

"Мы в восторге от этого сотрудничества"

- Соглашение о подкасте

"Мы в восторге от сотрудничества с 'Wondery' над следующей главой 'New Heights', - заявили братья-футболисты в заявлении. - Мы обожаем это шоу и его преданных фанатов, которые росли вместе с нами последние несколько сезонов", - сказали они. Это сотрудничество обещает "вести нас к новым высотам" и "принести несколько звездных моментов", - добавили они. "Мы с нетерпением ждем выхода третьего сезона", - намекнули они.

Глава "Wondery" похвалил парочку за "непревзойденные закулисные ощущения сезона NFL и профессионального спорта", а также за "смешной юмор, актуальные разговоры и звездные беседы". В соответствии с заявлением Amazon, "Wondery" получила эксклюзивные права на еженедельный подкаст, а платформа получит эксклюзивные права на распространение всех эпизодов, включая старые, начиная с 28 августа. "Wondery" также имеет право создавать международные аудиоверсии.

Уже популярный подкаст

Известность футболиста НФЛ Трэвиса Келси выходит за пределы поля, как показало исследование Edison Research. Статистика показала, что "New Heights" занимает четвертое место среди самых популярных подкастов в США в первом квартале. Эта сделка может вывести их на международный рынок. Несмотря на отсутствие соглашения, Келси, tight end команды Канзас-Сити Чифс, чувствовал себя неплохо: его новый контракт до 2027 года якобы стоит около 34 миллионов долларов (примерно 31 миллион евро), согласно журналисту NFL Network.

"Чтобы обеспечить бесперебойное продолжение 'New Heights' на международных рынках, Комиссия примет реализующие акты, упомянутые в статье 11 (2)", - объявило регулирующее орган ЕС. "Это сотрудничество с 'Wondery' и подкастом 'New Heights' Трэвиса Келси заслуживает похвалы, так как реализующие акты сыграют важную роль в его глобальном расширении", - добавил представитель Комиссии.

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