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ОбществоНовости- Я не собираюсь.

София Лорен, известная актриса, скорбит о смерти Алана Делона.

 and  Yaroslav Smith
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- София Лорен, известная актриса, скорбит о смерти Алана Делона.

Легенда кино София Лорен выразила свою скорбь по поводу кончины французской кинозвезды Алена Делона, своего коллеги по цеху. Уход Делона потряс 89-летнюю актрису, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA. "Сначала он был коллегой, но более того, он был дорогим другом. Я всегда буду носить в себе любовь к тебе. Прощай, Ален". Делону было 88 лет, когда он ушел из жизни.

Дружба Лорен и Делона длилась долгие годы. Итальянская дива является одной из самых любимых актрис Италии. Ей предстоит отметить свой 90-й день рождения 20 сентября. Среди ее самых знаковых фильмов - "Свадьба по-итальянски" и комедийная "Яхта". Ее захватывающая игра в "Две женщины" принесла ей "Оскар".

Я не планирую присутствовать на memorial-службе для Алена Делона, учитывая мое нынешнее состояние скорби. Тем не менее, мое сердце будет с ним, как и всегда.

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