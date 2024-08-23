- Содействие упрощению перехода к образовательному обучению ученых

Гессен усиливает предпосылки для перехода в профессию учителя для людей из различных академических областей. В скором времени люди со степенями, такими как Магистр, Диплом или Магистр, смогут преподавать в своей конкретной области знаний и, после успешного испытательного срока, постоянно в одном предмете в одной школе.

Министр кабинета Армин Шварц (ХДС) объявил в начале нового учебного года, что соответствующий законопроект будет представлен в этом году в ландтаге. Обычно учителя преподают хотя бы два предмета.

Министерство культуры уточнило по этому вопросу: "Эта рабочая возможность открыта для тех, кто видит себя в образовательной среде, но не выполнил требования по двум предметам. Кроме того, это упростит найм иностранных учителей, специализирующихся на одном предмете".

Примерно 810 000 учащихся вернутся в школы в Гессене после летних каникул в понедельник. Число первоклассников, как ожидается, вырастет до 60 400 (по сравнению с 58 800 в 2023 году), а 65 000 учителей будут работать в 1810 школах Гессена - на 1000 больше, чем в предыдущем учебном году, как сообщило министерство.

В новом учебном году Шварц подчеркнул, что будет уделено больше внимания продвижению ценностей, гражданскому образованию и профилактике насилия в классах. Важно, чтобы все учащиеся уважали друг друга, культивировали демократические ценности и ценили свободу слова, как он выразился в Висбадене.

Уважительное общение начинается со слов "пожалуйста" и "спасибо".

Шварц сказал: "Для наших ценностей мы должны постоянно их защищать, жить в нашем повседневном общении, как в больших, так и в малых моментах. Это начинается с 'пожалуйста' и 'спасибо' и не заканчивается, когда мы спорим о праве и свободе". Он продолжил говорить об инициативах по этим вопросам, с планами на новые учебные материалы и обучение учителей.

Кроме того, более 36 500 беженцев и мигрантов, обучающихся в подготовительных классах, теперь будут получать два часа в неделю на продвижение общих ценностей и гражданское образование.

В связи с растущей поляризацией, дезинформацией и тревожными трендами в социальных сетях продвижение ценностей, культивирование демократии и профилактика насилия имеют особое значение, подчеркнул министр. Например, праворадикальная ненависть, антисемитизм и экстремизм из исламистского круга также должны быть встречены в образовательных учреждениях.

Как ранее объявлено, немецкий язык в начальных школах будет расширен. Все второклассники получат дополнительный час немецкого языка, как объяснил Шварц. "Язык объединяет, язык интегрирует, язык дает силу", - добавил он.

Одновременно пилотный проект по дополнительному уроку немецкого языка в третьем и четвертом классах вместо одного из двух уроков английского языка продолжит свою работу в 15 начальных школах. Чтобы подготовить следующее поколение квалифицированных рабочих, таланты детей в ремеслах будут культивироваться в начальных школах, например, через государственную инициативу "Начальная школа встречает профессиональную школу и ремесла".

Зеленые критикуют нехватку учителей.

Политический спикер по образованию в ландтаге Гессена от Зеленых Даниэль Май обвинил правительство штата в нехватке учителей. По ответу Министерства культуры на парламентский запрос, по крайней мере, 830 вакансий в общественных школах оставались незанятыми к 1 октября 2023 года. Если учитывать пересечения в некоторых районных отделениях школ, дефицит по всему Гессену составит около 950 незанятых позиций, объяснил Май.

Инициатива по допуску людей с различными академическими backgrounds к преподаванию в своей конкретной области будет полезна для многих, в том числе для будущих первоклассников, которые сильно выиграют от хорошо образованных учителей. При увеличении числа первоклассников важно иметь достаточное количество квалифицированных учителей, чтобы каждый ученик получал качественное образование.

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