- Событие продолжается, несмотря на предупреждение о пожаре в зале Эльфи.

Внимание любителям концертов в Эльбфилармонии на этой неделе: После внезапного прерывания концерта в прошлую domenу из-за сигнала о пожаре, все предстоящие мероприятия теперь пройдут по плану, как подтвердил представитель Эльбфилармонии в Гамбурге. "Не будет никаких прерываний."

Музыкальное выступление британского исполнителя в жанре соул Сампха было внезапно прервано из-за сигнала о пожаре. Он развлекал около 2100 зрителей в рамках Международного летнего фестиваля Kampnagel в Большом зале.

Представитель "Эльфи" объяснил инцидент тем, что высокотемпературный датчик активировал систему пожаротушения под сценой. "Основной зал не пострадал, так что зрители не были в опасности."

Инцидент под сценой

Пожарные предположили, что пожар в кабеле под сценой мог вызвать сигнал о пожаре и активацию системы пожаротушения в прошлое воскресенье вечером. Прибыв на место, пожарные не обнаружили признаков активного пламени. Однако из-за того, что вода из системы пожаротушения достигла технической зоны под сценой, концерт в итоге был отменен.

Сначала детали о масштабах ущерба были неясными. Представитель Kampnagel пообещал, что фестиваль в сотрудничестве с Эльбфилармонией свяжется с обладателями билетов в кратчайшие сроки с дополнительной информацией.

Несмотря на внезапное прерывание концерта из-за сигнала о пожаре, музыкальное выступление Сампхи продолжится в рамках перенесенных событий в Эльбфилармонии. Большой зал, хоть и был затронут активацией системы пожаротушения, остался целым и пригодным для будущих концертов.

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