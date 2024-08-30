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ОбществоНовостиЯ не собираюсь врать.

Событие по сбору средств с участием в походе в джунглях

В новом выпуске «Кампус Джунглей» роль marqué Зиетлов включает в себя încăусту одежды: ведущий вновь продает свой тропический наряд.

 and  Lauren Adams
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Если вы хотите внести в свой интерьер дикий тропический образ и положительно повлиять на ситуацию,...
Если вы хотите внести в свой интерьер дикий тропический образ и положительно повлиять на ситуацию, у вас есть возможность поставить ставку на яркий костюм Сони Цитлау.

- Событие по сбору средств с участием в походе в джунглях

Соня Цетлоу, 56 лет, придерживается своей традиции и вновь запускает благотворительный аукцион, идеально совпавший с окончанием серии эпизодов Dschungelcamp. В этом году мероприятие включает в себя продажу одежды, в которой Цетлоу появлялась во время съемок в ЮАР.

Энтузиасты могут сделать свои максимальные ставки на восемь предметов одежды и аксессуары через портал Charity Auction Portal United Charity, которые изначально носила Цетлоу в домике на дереве или выдерживала во время испытаний в джунглях для "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". Средства пойдут на укрепление связи между детьми и их терапевтическими собаками, поддерживаемую ее организацией, "Beschützerinstinkte e.V."

Текущие ставки на эти лоты варьируются от 80 до 370 евро, а аукцион закончится 11 сентября.

Двенадцатый ежегодный аукцион

С 2012 года Соня Цетлоу проводит ежегодный благотворительный аукцион, каждый раз собирая значительные суммы. На аукционе в январе также был представлен эксклюзивный лот от ее со-ведущего Яна Кёппена (41) - его знаменитая полосатая рубашка из австралийской пустыни.

Я не буду врать, меня соблазняет сделать ставку на одежду Сони Цетлоу с аукциона, потому что дело действительно достойное.

Несмотря на свой энтузиазм по поводу аукциона, Соня Цетлоу заверила всех, что не будет делать ставки на какие-либо из лотов сама, так как хочет, чтобы деньги пошли непосредственно на дело.

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