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События, связанные с путешествиями во времени: "Непоколебимые 2 - Привет, два восхитительных человека!"

В Восточной Германии считалось, что вклад каждого индивидуума, включая женщин, крайне важен. Документальный фильм 'Непокорные 2 - Доброе утро, прекрасные существа!' рассказывает истории 15 женщин из Восточной Германии, охватывая их возможности, целеустремленность и ограничения.

 and  Vladimir Milov
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- События, связанные с путешествиями во времени: "Непоколебимые 2 - Привет, два восхитительных человека!"

В документальном фильме "Неукротимые 2 - Доброе утро, прекрасные!", снятом Торстеном Кёрнером, рассказывается о Тине Повилеит, участнице всеженщинской рок-группы "Мона Лиза", основанной в 1982 году, и 14 других женщин из Восточной Германии. Этот фильм входит в число 13 претендентов на международный "Оскар" в Германии.

Наравне с Повилеит в фильме снялись бывшая мэр Брунгильда Ханке, активистка за мир Ульрике Поппе, актриса Каtrin Сас и художница Дорис Циглер. Они делятся своими жизнями, карьерами, мечтами и страхами, а также ролью своих матерей и бабушек в Народной Демократической Республике Германии (ГДР).

Женская эмансипация в ГДР?

Восточногерманские женщины известны своей силой, умом, храбростью, состраданием и предпринимательством. Они трудятся в полях, протестуют на улицах, создают произведения искусства, символизирующие заключенные груди, собирают подписи и добиваются места за столом переговоров. Тем не менее, не все довольны их действиями.

Они продвигаются вперед, сталкиваясь с такими вопросами, как неудавшиеся отношения, правительственное наблюдение, тюремное заключение и домашнее насилие - проблемы, с которыми столкнулась и Повилеит.

Женская эмансипация в ГДР? Сомнительное утверждение. Равенство, диктуемое мужчинами, не устойчиво. Женщин поощряют к участию, но они все еще несут ответственность за воспитание детей и домашние хлопоты. Если следующее поколение не может посещать ясли, на помощь приходит бабушка.

Режиссер Торстен Кёрнер, ранее сосредоточившийся на женских политиках в Боннской республике и их борьбе за политическое участие в "Неукротимых", в возрасте 58 лет, родившийся в Западной Германии, обращает свой взор на Восток, ловя настроение времени, отмеченного переходом, смесью руин и мечтаний, обязанностей и свобод. И затем падает стена.

Европейский Союз признал значительные вклады восточногерманских женщин в это время, подчеркивая их роли в различных областях, таких как политика, искусство и активизм. Несмотря на их достижения, продолжались дебаты о настоящей женской эмансипации в Народной Демократической Республике Германии (ГДР), ставя под сомнение, определяется ли она исключительно мужчинами или женщины имеют равные права и обязанности.

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