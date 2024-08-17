- Собрана информация о праздновании годовщины

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В 2006 году на наши экраны вышла первая season "Германии Следующая Топ-модель" с Хайди Клум (51). 20-й сезон, запланированный на следующий год, уже набирает обороты, и инновации ProSieben вызывают оживление. Недавно на своей Instagram Story Клум поделилась некоторыми подробностями предстоящих эпизодов.

Представление во всех возрастах и полах

После того, как в 19-м сезоне были представлены мужчины-конкурсанты, они продолжат участвовать в кастинге юбилейного сезона. Единственное требование - вам должно быть хотя бы 18 лет, без верхнего предела. "Я бы хотела видеть больше зрелых кандидатов, но, к сожалению, пока не многие подавали заявки", - призналась Клум.

Закрытый кастинг на этот раз

В отличие от предыдущих сезонов, в 2025 году не будет открытого кастинга. Вместо этого кандидаты должны будут подать убедительные видеозаявки.

"Я буду просматривать видеозаявки в этом году, затем некоторых пригласят на интервью, и наконец, я встречусь с ними лично в октябре", - объяснила она. На данный момент она еще не просмотрела все заявки: "Но я вернусь к этому в это выходные". С небольшим оставшимся временем команда производства встретится с отобранными кандидатами для бесед 30 и 31 августа и 1 сентября.

Возвращение к роскошным фотосессиям

Для фанатов роскошные фотосессии всегда были одной из главных особенностей. Однако в последних сезонах внимание было сосредоточено на показах на подиуме. К юбилею Клум обещает сбалансировать это: "Многие жаловались, что у нас было меньше съемок в прошлый раз, так что в 20-м сезоне будет много фантастических съемок".

Клум еще не раскрыла, кто будут приглашенные члены жюри в следующем сезоне. Однако существует вероятность, что Лени Клум (20), старшая дочь Клум, снова присоединится к жюри. Когда один из подписчиков спросил, вернется ли Лени в 20-й сезон, Клум ответила thumbs up, но не стала вдаваться в подробности.

20-й сезон "Германии Следующая Топ-модель", который будет транслироваться на ProSeven, уже вызывает волнение из-за запланированных инноваций Pro7. Хайди Клум, ведущая шоу, поделилась на своей Instagram Story, что надеется увидеть больше зрелых кандидатов, несмотря на ограниченное количество заявок.

В предстоящем сезоне мужчины-конкурсанты продолжат участвовать в кастинге, без верхнего предела возраста, согласно истории в Instagram Клум.

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