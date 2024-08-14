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КультураНовостиПринц Уильям и принцесса Кейт

Соболезнования пиццеристам

Принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили и утешили вдову владельца пиццерии, вызвав большой удивление

 and  Elizabeth Wells
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Принц Уильям (л.) и принцесса Кэтрин (р.) совершили покупку с Питером Моррисом (2.v.r.) в апреле...
Принц Уильям (л.) и принцесса Кэтрин (р.) совершили покупку с Питером Моррисом (2.v.r.) в апреле 2023 г.

- Соболезнования пиццеристам

Князь Уильям (42) и его жена Принцесса Кэтрин (42) создали особенный момент на похоронах валлийского производителя пиццы Питера Морриса. Они написали письмо его вдове, которое было зачитано на похоронах.

"Мы даже не можем представить себе огромную пустоту, которую он оставит в вашей жизни, и мое сердце с вами и вашей семьей", - говорится в письме, согласно газете "The Sun", которой было предоставлено письмо. Письмо было напечатано на бланке Кенсингтонского дворца и подписано Уильямом собственноручно со словами "Мои deepest sympathies".

Встреча у фуд-трака

Парой королевских особых встретились с Питером Моррисом, который умер в мае в возрасте 47 лет от рака, у его фуд-трака в прошлом году. В апреле 2023 года они купили 22 пиццы у "Little Dragon Pizza Van" в Южном Уэльсе для членов Центральной команды спасения на горах Блэк-Маунтинс. Фотографии показывают Уильяма и Кэтрин, лично забирающих коробки у Морриса и общающихся с ним.

Встреча, похоже, произвела впечатление на королевскую чету. "Кэтрин и я были рады встретиться с Петом. Мы знаем, что Пет был чрезвычайно преданным и высокоуважаемым членом сообщества, как показали реакции на его уход", - сказал Уильям в сообщении. Он добавил: "Я хочу, чтобы вы знали, что вы и ваша семья в наших мыслях в это время".

Неожиданность для вдовы

Письмо с соболезнованиями стало "большой неожиданностью" для жены Питера Морриса, как она рассказала газете. "Я даже не знаю, как они узнали о смерти Питера. Может быть, это тронуло их, потому что Кейт в настоящее время проходит лечение".

Принцесса Кэтрин сделала публичной диагностику рака у своего тестя, короля Карла III (75), в начале года.

Питер Моррис похвалил королевскую чету за их земной характер после их встречи. "Мы получили так много писем от людей, которые любили Питера, но письмо от Уильяма и Кейт было чем-то особенным", - добавила его вдова. Письмо теперь будет обрамлено для дочерей Морриса, которым пять и восемь лет.

Принцесса Кэтрин упомянула о смерти Питера Морриса принцу Уильяму из-за своей собственной диагностики рака у тестя, которую она сделала публичной в начале года. Несмотря на то, что они не узнали о смерти Морриса сразу, принц Уильям и принцесса Кэтрин написали сердечное письмо с соболезнованиями, выражая свою глубокую симпатию и благодарность Моррису за его вклад в сообщество.

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