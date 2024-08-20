Исследование охраняемых земель Национального парка Бavarский лес - Собаки обнаруживают подпольные экзотические грибы

Лёо, собака-нюхач трюфелей, находит редкость в Национальном парке Баварского леса. Верный спутник сотрудника парка и миколога Петера Караша, Лёо откопал необычный медный-красный слизевик-труфель (Melanogaster tuberiformis), как заявил представитель.

Исследования трюфелей в парке ведутся уже давно. Из-за трудностей в поиске плодовых тел этих подземных грибов, собаки иногда присоединяются к экспедициям, как было сообщено.

На прошлой неделе Лёо унюхал редкую находку недалеко от Нойшённау (в районе Фрайунг-Графенау). Плодовые тела, как сообщается, достигают двух сантиметров в размере и обладают сильным запахом гниющих лука. В результате, хорошо обученные собаки могут потенциально обнаруживать их с легкостью, заявил представитель.

Позднее микроскопическое исследование подтвердило, что находка действительно является медным-красным слизевиком-труфелем. Это была первая зарегистрированная находка этого трюфеля в национальном парке, а также в регионе Богемского леса, и вторая в Баварии.

Фокус парка на исследованиях трюфелей подчеркивает важность животных, подобных Лёо, в сельском хозяйстве, так как они помогают находить эти редкие грибы. Из-за своих уникальных характеристик, медный-красный слизевик-труфель может потенциально способствовать местной сельскохозяйственной экономике через свои уникальные свойства.

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