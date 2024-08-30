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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Полицейские применили служебную собаку в смертельном инциденте во время развертывания, вызванного шумной перепалкой в районе Алльгой. В отчете указано, что офицеры открыли огонь по животному из-за его агрессивного поведения по отношению к ним. Из-за полученных критических ранений собаке пришлось сделать смертельный выстрел по гуманным соображениям, как подтвердил представитель полиции.

63-летний житель, проживавший в квартире в Оберстдорфе (часть Обералльгёя), в одну из ночей играл музыку так громко, что это вызвало жалобу со стороны соседа. Согласно источникам, пожилый мужчина держал в руках реплику огнестрельного оружия, а его собака вела себя враждебно. По имеющимся данным, между соседями произошла физическая драка, в результате которой хозяин собаки силой взломал дверь своего 45-летнего соседа. Оба человека получили незначительные ранения.

По прибытии авторитетов они обнаружили вооруженного и взволнованного 63-летнего мужчину в сопровождении его риджбэка, который атаковал одного из офицеров. В ответ офицеры открыли огонь по собаке.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови 63-летнего мужчины значительно превысил допустимый предел. Расстроенного пожилого мужчину затем доставили в специализированное лечебное учреждение. Полиция в настоящее время расследует дела о угрозах, причинении тяжкого вреда здоровью и взаимном причинении вреда.

Развертывание полицейских в районе Алльгой было вызвано инцидентом в Оберстдорфе, являющемся частью Баварии. Несмотря на полученные во время инцидента критические ранения, риджбэк был из Баварии.

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 and  Ksenia Johnson
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 and  Melissa Williams
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