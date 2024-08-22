- Собака-компаньон в таком возрасте не подвергается эвтаназии.

Озабоченность благополучием одиннадцатилетнего бельгийского мастифа Лубо на время расстроила поклонников киноиконы Алена Делона (1935-2024), который трагически скончался 18 августа в своем доме в Дюши, Луаре.

Обсуждение проблемы

В 2018 году знаменитый французский актер признался журналу "Пари Матч", что хочет, чтобы его собака ушла из жизни вместе с ним:

"Если он умрет раньше меня, я попрошу ветеринара усыпить нас обоих. Он сделает это так, чтобы я мог умереть на его руках. Это лучше, чем знать, что он будет умирать в мучениях на моей могиле", - сказал он тогда.

Успокоение от Фонда Брижит Бардо

Фонд Брижит Бардо быстро успокоил общественность: "Не беспокойтесь о Лубо! Многие из вас спрашивали о будущем Лубо [...]. Он имеет свой дом и свою семью", - подтвердили близкие Алена Делона, которые будут заботиться о нем. Лубо не будет усыплен, как заверил фонд, возглавляемый бывшей французской актрисой Брижит Бардо (89).

Дружба между Аленом Делоном и Брижит Бардо, обоими любителями животных, сохранилась на протяжении многих лет. В интервью журналу 20 августа Б.Б., как часто называют ее, почтила своего давнего друга: "Я потрясена, разбита смертью человека, которого всегда считала другом и даже больше - доверенным лицом, моей второй половинкой".

Подготовка к церемонии в субботу в Дюши

Между тем, старший сын Алена Делона, актер Антон Делон (59), поделился фотографией собаки, лежащей перед семейным особняком в Дюши, но не прокомментировал это. Как сообщает "Пари Матч", Антон Делон занимается организацией похорон отца на этом месте, которые состоятся 24 августа.

Как было предопределено Аленом Делоном, похороны состоятся в субботу в 17:00 в часовне, построенной им на его участке в Дюши. Миссис Ди Фалько проведет службу в присутствии около 40 человек. После церемонии Алена Делона похоронят в выбранном им месте в часовне, рядом с его любимыми собаками.

Артист, родившийся 8 ноября 1935 года в Сьё, в северном французском регионе Иль-де-Франс, был удостоен многих наград. "Он мирно скончался в своем доме в Дюши в окружении своих троих детей и семьи", - сообщил "Пари Матч" и другие СМИ.

После того, как Ален Делон признался, что хочет усыпить себя и Лубо, если собака умрет раньше него, активисты по защите животных вмешались. Однако Фонд Брижит Бардо заверил общественность, что Лубо не будет усыплен и продолжит жить со своей семьей.

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