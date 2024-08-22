Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРаботники по охране животных

Собака-компаньон в таком возрасте не подвергается эвтаназии.

Разволновались поклонники и любители животных из-за интервью актера Алена Дelonа, где шла речь о continuer жизни его пса Лубо.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Ален Делон, уважаемый французский актер, продемонстрировал свою любовь к собакам во время открытия...
Ален Делон, уважаемый французский актер, продемонстрировал свою любовь к собакам во время открытия рождественского базара 2014 года на Гут Айдеребихль, расположенном в Хённдорфе рядом с Зальцбургом.

- Собака-компаньон в таком возрасте не подвергается эвтаназии.

Озабоченность благополучием одиннадцатилетнего бельгийского мастифа Лубо на время расстроила поклонников киноиконы Алена Делона (1935-2024), который трагически скончался 18 августа в своем доме в Дюши, Луаре.

Обсуждение проблемы

В 2018 году знаменитый французский актер признался журналу "Пари Матч", что хочет, чтобы его собака ушла из жизни вместе с ним:

"Если он умрет раньше меня, я попрошу ветеринара усыпить нас обоих. Он сделает это так, чтобы я мог умереть на его руках. Это лучше, чем знать, что он будет умирать в мучениях на моей могиле", - сказал он тогда.

Успокоение от Фонда Брижит Бардо

Фонд Брижит Бардо быстро успокоил общественность: "Не беспокойтесь о Лубо! Многие из вас спрашивали о будущем Лубо [...]. Он имеет свой дом и свою семью", - подтвердили близкие Алена Делона, которые будут заботиться о нем. Лубо не будет усыплен, как заверил фонд, возглавляемый бывшей французской актрисой Брижит Бардо (89).

Дружба между Аленом Делоном и Брижит Бардо, обоими любителями животных, сохранилась на протяжении многих лет. В интервью журналу 20 августа Б.Б., как часто называют ее, почтила своего давнего друга: "Я потрясена, разбита смертью человека, которого всегда считала другом и даже больше - доверенным лицом, моей второй половинкой".

Подготовка к церемонии в субботу в Дюши

Между тем, старший сын Алена Делона, актер Антон Делон (59), поделился фотографией собаки, лежащей перед семейным особняком в Дюши, но не прокомментировал это. Как сообщает "Пари Матч", Антон Делон занимается организацией похорон отца на этом месте, которые состоятся 24 августа.

Как было предопределено Аленом Делоном, похороны состоятся в субботу в 17:00 в часовне, построенной им на его участке в Дюши. Миссис Ди Фалько проведет службу в присутствии около 40 человек. После церемонии Алена Делона похоронят в выбранном им месте в часовне, рядом с его любимыми собаками.

Артист, родившийся 8 ноября 1935 года в Сьё, в северном французском регионе Иль-де-Франс, был удостоен многих наград. "Он мирно скончался в своем доме в Дюши в окружении своих троих детей и семьи", - сообщил "Пари Матч" и другие СМИ.

После того, как Ален Делон признался, что хочет усыпить себя и Лубо, если собака умрет раньше него, активисты по защите животных вмешались. Однако Фонд Брижит Бардо заверил общественность, что Лубо не будет усыплен и продолжит жить со своей семьей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Меган Те Столлон возьмёт на себя роль ведущего на сцене
Общество

Меган Ти Сталлион возглавляет мероприятие MTV Video Music Awards

Можчынская Шторм выступит и будет ведущей на MTV Видео Музыкальных Наградах в середине сентября, имея пять номинаций; Тейлор Свифт возглавляет с десяти?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
До эфира ее энтузиазм был очень высоким.
Общество

До эфира ее энтузиазм был очень высоким.

В конце концов Гunnel Раквиц почувствовала себя перегруженной и решила удалиться из круга уважаемых людей. Во время беседы она поделилась своими наблюдениями об аутентичности программы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Участие в тропическом отдыхе: Эрик Штехфест и Дэнни Бушо mellem вایان заголовке 'Я – знаменитость:...
Общество

В дикой природе RTL устойчивость к воздействию сокращается - еще одна отправная точка.

Во время середины летнего лагеря взрывчатые эмоциональные напряжения взорвались, оставив пустоту. Джи Ulia Сигель решает не выражать свою жертву ради лагеря. Вскоре становится ясно, что это был разумный выбор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно