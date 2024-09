"SNL" глубоко укоренилась в эпоху поколения X, достигнув возраста 50 лет... Однако существуют телесериалы, которые просуществовали еще больше десятилетий.

С юмором легенды вроде Дэна Эйкройда, Гилды Раднер и Чеви Чейса, шоу приносило столько смеха, что лицо болело. С тех пор эта концепция Лорна Майклса на NBC доставляет развлечения на выходных через смешные скетчи, значимые монологи ведущих и запоминающиеся музыкальные выступления. Не говоря уже о некоторых раздирающе смешных пародиях.

В этот уик-энд «Субботним вечером в прямом эфире» предстоит отметить значительное достижение, когда шоу, вместе со своим создателем Майклсом, начнет свой 50-й сезон. Несмотря на то, что оно бесспорно оставило свой след, вот обзор некоторых из самых долгоживущих шоу на телевидении, которые даже превзошли «Субботним вечером в прямом эфире»:

«Встречайте прессу» (1947)

На протяжении более 75 лет каждое воскресное утро «Встречайте прессу» является частью жизни зрителей. Новостная программа дебютировала в 1947 году на NBC в формате 30-минутной передачи и расширилась до одного часа в 1992 году.

С интервью-форматом, уважаемые журналисты вели беседы со всеми президентами США с 1960 года, а также с членами конгресса и другими крупными новостными фигурами. «Встречайте прессу» является самым долгоиграющим шоу на телевидении, согласно NBC.

«Сегодня» (1952)

Еще одно шоу, отмечающее свой 70-й день рождения, «Сегодня» дебютировало на NBC с приветствием ведущего Дэйва Гарроуэя. Ежедневная утренняя новостная программа освещает актуальные новости, политику, музыку и поп-культуру.

В 1974 году Барбара Уолтерс, скончавшаяся в 2022 году, стала первой женщиной, со-ведущей американской новостной программы в качестве ведущей на «Сегодня». С тех пор многие выдающиеся женские журналистки возглавляли «Сегодня» за столом ведущих, от Джейн Пауэлл и Кэти Курик до Мередит Виейры и нынешних ведущих Саванны Гутhrie и Ходы Кобб.

«Вечернее шоу» (1954)

«Вечернее шоу» revolutionized late-night television when it premiered in 1954. Using an innovative talk show format, a star-studded lineup of hosts has entertained late-night viewers across the country through interviews with celebrities and musical performances.

Стив Аллен был первым ведущим, вступившим в должность в 1957 году. Затем эстафету принял Джек Паар, а Джонни Карсон дебютировал в 1962 году. Карсона сменили Джей Лено, Конан О’Брайен и нынешний ведущий «Вечернего шоу» Джимми Фэллон.

«Своя игра» (1964)

«Своя игра» навсегда изменила телезрительский опыт, когда она впервые вышла в эфир в 1964 году с Артом Флеммингом в качестве ведущего и Доном Пардо в качестве диктора. Марта Кэбелл Юбэнкс стала первой победительницей долгоживущего игрового шоу, выиграв приз в размере 345 долларов. Оригинальная версия «Своей игры» была дневным телешоу, которое выходило с перерывами в различных форматах до 1978 года.

Шоу, которое мы знаем сегодня, дебютировало 40 лет назад в 1984 году с Алексом Требеком в качестве ведущего и Джонни Гилбертом в качестве диктора. «Кот» «Своей игры» Кен Дженнингс взял на себя обязанности ведущего в 2022 году.

«60 минут» (1968)

«60 минут» завораживает зрителей в прайм-тайм уже несколько десятилетий в-depth interviews, профили и журналистские расследования на CBS. Инициатива принадлежала Дону Хьюиту, который представил Майка Уоллеса и Гарри Риезнера в качестве первых корреспондентов на экране.

С тех пор шоу транслировало многие знаковые сюжеты, с такими легендарными журналистами, как Энди Руни, Лесли Стал, Скотт Пелли и CNN Андерсон Купер, среди других, освещающих все, от активных зон военных действий до интервью с теми, кто меняет мир, например, 21-летней Тейлор Свифт.

«Улица Сезам» (1969)

«Улица Сезам» появилась на экранах в 1969 году, когда Ричард Никсон готовился вступить в должность. Детская программа PBS — смесь tanto человеческих, как и мультипликационных персонажей — продолжает считаться одной из самых влиятельных движений в популярной культуре.

Даже сегодня шоу удалось сохранить свою актуальность; кто мог забыть огромную реакцию Элмо, когда он проверил своих X подписчиков в этом году? Несомненно, «Улица Сезам» продолжает развлекать и обучать tanto детей, как и их родителей в течение многих лет, даже появляясь на CNN.

«В понедельник футбол» (1970)

Футбольные игры по-прежнему остаются одними из самых просматриваемых телешоу. Во время премьерного показа «В понедельник футбол» ABC более 50 лет назад Джо Намаф и Нью-Йорк Джетс встретились с Кливленд Браунс. Благодаря прозорливости Питта Розелла, тогдашнего комиссара NFL, предоставившего больше возможностей для просмотра футбольных матчей дома, зрители за пределами 80 000 зрителей вживую могли насладиться игрой.

«MNF» стала любимым спортивным шоу во многих домах, заработав титул самой долгоживущей спортивной серии на телевидении.

В этот уик-энд зрителей ждет ночь, полная смеха, когда «Субботним вечером в прямом эфире» продолжит свою традицию доставки развлекательных и раздирающе смешных скетчей, значимых монологов ведущих и запоминающихся музыкальных выступлений, отмечая еще одно достижение в своем 50-м сезоне. Несмотря на долговечность других популярных шоу, таких как «Встречайте прессу» и «Сегодня», которые носят титулы самого долгоиграющего шоу на телевидении и самой долгоиграющей утренней новостной программы соответственно, «Субботним вечером в прямом эфире» продолжает оставлять свой след в мире развлечений.

