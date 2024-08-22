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Сниженные региональные сборы для многих автолюбителей в Баварии

Компании по автострахованию празднуют уменьшение дорожно-транспортных происшествий в штате, положительно влияющие на более чем 1,7 миллиона владельцев транспортных средств.

 and  Carmen Simpson
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Финансовые последствия: Инцидент в районе Байрейт

- Сниженные региональные сборы для многих автолюбителей в Баварии

Водители в Кронах могут похвастаться лучшей статистикой страховых выплат в Баварии, в то время как те, кто в Аугсбурге, ответственны за наибольший ущерб. Объединение немецких страховщиков (GDV) пересмотрело это во всех регистрационных округах и перераспределило их для автострахования. Более 1,7 миллиона водителей в Баварии могут ожидать более выгодную оценку в страховке от ответственности.

В общем рейтинге Бавария продемонстрировала существенный прогресс: "Двадцать четыре округа и около четверти всех водителей получили более благоприятную классификацию", - говорит Анжа Кэфер-Рохрбах, заместитель CEO GDV. К сожалению, восемь округов и 300 000 водителей перешли в более высокие и, следовательно, более дорогие региональные классы.

Осторожные водители живут в Кронах, Кульмбахе, Лихтенфельсе, Ландкребург, Тиршенреуте, Нойштадт-на-Вальднаабе, Дингольфинг-Ландау и Майн-Шпессарт: они принадлежат к благоприятному региональному классу 3. С другой стороны, водители в Кемптене и трех крупных городах Мюнхен, Нюрнберг и Аугсбург должны страховать себя по более дорогим тарифам регионального класса 11. Также чаще происходят аварии с автомобилями, зарегистрированными в Швайнфурте, Байройте, Хоф, Фюрт, Швабахе, Амберге, Пассау, Ингольштадте и Кауфбюрен: они попадают в региональный класс 10.

Высшие классы в полном страховании

В отличие от страхования от ответственности, многие регистрационные округа в Баварии продвинуты в полном страховании. Это обычно связано с региональными градобойными штормами, которые нанесли значительный ущерб автомобилям в прошлом году. Из 6,3 миллиона полностью застрахованных 1,4 миллиона получают более высокие региональные классы, но только 100 000 получат лучшие рейтинги в будущем. По данным GDV, Гармиш-Партенкирхен имеет самый высокий показатель полных страховых выплат по стране, а Осталльгау для частичных страховых выплат. Страховщики могут использовать региональную статистику для новых контрактов сразу и для существующих контрактов с наступлением следующего страхового года.

Несмотря на общее улучшение в Баварии, некоторые округа и водители столкнулись с неблагоприятными последствиями перехода в более высокие и, следовательно, более дорогие региональные классы из-за случайного ущерба, например, в Кемптене и крупных городах Мюнхен, Нюрнберг и Аугсбург. В контексте полного страхования многие регистрационные округа в Баварии продвинуты, часто из-за случайного ущерба от таких событий, как региональные градобойные штормы, что приводит к более высоким региональным классам для 1,4 миллиона водителей.

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