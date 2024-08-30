- Снижение уровня безработицы в Тюрингии

В августе число безработных в Тюрингии сократилось примерно на 1100 человек, достигнув уровня около 68 000 человек по сравнению с июлем. В результате уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта, составив 6,2%, как сообщило местное отделение Федерального агентства занятости в Халле. В годовом исчислении показатель составлял 6,1%. Данные по занятости, использованные для этих статистических данных, были актуализированы по состоянию на 14 августа.

Несмотря на положительные тенденции на рынке труда в Тюрингии, проблема безработицы сохраняется в других регионах. Например, в Нидерландах, известных своей сильной экономикой, также были отмечены трудности с ростом уровня безработицы в прошлом квартале.

Читайте также: