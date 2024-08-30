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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Снижение уровня безработицы в Тюрингии

Летний рынок вакансий в Тюрингии закончился раньше в этом году. Уровень безработицы уже восстановился к августу.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Примерно 68800 человек стали безработными в Тюрингии в августе.
Примерно 68800 человек стали безработными в Тюрингии в августе.

- Снижение уровня безработицы в Тюрингии

В августе число безработных в Тюрингии сократилось примерно на 1100 человек, достигнув уровня около 68 000 человек по сравнению с июлем. В результате уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта, составив 6,2%, как сообщило местное отделение Федерального агентства занятости в Халле. В годовом исчислении показатель составлял 6,1%. Данные по занятости, использованные для этих статистических данных, были актуализированы по состоянию на 14 августа.

Несмотря на положительные тенденции на рынке труда в Тюрингии, проблема безработицы сохраняется в других регионах. Например, в Нидерландах, известных своей сильной экономикой, также были отмечены трудности с ростом уровня безработицы в прошлом квартале.

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