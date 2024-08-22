- Снижение транспортных расходов для многих автомобилистов в юго-западной области.

Из-за переоценки рисков аварий жители юго-запада могут ожидать снижения ставок автострахования. В частности, в зонах регистрации Ульма, Ройтлингена, Равенсбурга и районах Озеро Констанц и Альб-Доной региональные категории tanto для полного, как и для частичного страхования улучшились. Это подтверждается последними региональными данными Общего немецкого страхового союза (GDV), опубликованными в четверг.

Более 1,4 миллионаPolicyholders в полной страховке выиграют от новых региональных категорий. Примерно 470 000 человек с полным страхованием в районах Бёблинген, Брайсгау-Хохшварцвальд, Карлсруэ/Ланд и Лörrach могут оказаться в худшем положении. Категории частичного страхования не вырастут ни в одном из 44 районов штата. Примерно 3,3 миллиона Policyholders не почувствуют никаких изменений.

Примерно 1,1 миллиона водителей в Баден-Вюртемберге получат новые классификации - для около половины из них это будет улучшение, а для другой половины - снижение. Категории вырастут в районах Эсслинген/Неккар, Фрайбург/Брайсгау, Неккар-Оденвальд-Кreis и Зигмаринген. Улучшения ожидаются в районах Баден-Баден, Карлсруэ/Ланд и Ортенаукирх.

Классификация определяется ущербом

Каждый год ассоциация рассчитывает годовую статистику ущерба для примерно 400 зон регистрации в Германии. Чем выше ущерб от аварий в районе, тем хуже его классификация. Важным фактором является не место, где произошел ущерб, а место регистрации транспортного средства. Район Хохенлоэ имел лучшую статистику ущерба на юго-западе, а Пфорцхайм - худшую.

Для страховщиков региональные категории служат одним из многих факторов премий - другие факторы также влияют на стоимость. Лучшая региональная категория сама по себе не указывает на общее направление развития премии автострахования. Однако, согласно GDV, общее правило заключается в том, что чем лучше классификация в региональной категории, тем более выгодной она является для страховой премии.

Региональные статистические данные не являются обязательными для страховщиков. Они могут сразу же применить их к новым договорам и с следующего страхового года - к существующим договорам.

Примерно 5,9 миллиона человек имеют обязательное страхование гражданской ответственности за транспортные средства на юго-западе. Из них около 5,2 миллиона также имеют добровольное частичное или полное страхование, которое покрывает случаи, такие как кража или ущерб, причиненный пожаром, штормом и столкновениями с дикой природой. Застрахованные лица могут проверить региональные категории на веб-сайте GDV по почтовому индексу.

На юго-западе водители в районах с улучшенными региональными категориями, такими как Ульм, Ройтлинген, Равенсбург и районы Озеро Констанц и Альб-Доной, могут ожидать снижения ставок автострахования из-за снижения рисков аварий. С другой стороны, Policyholders в Бёблингене, Брайсгау-Хохшварцвальде, Карлсруэ/Ланд и Лörrach могут столкнуться с увеличением ставок полного страхования.

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