Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЮго-западный

Снижение транспортных расходов для многих автомобилистов в юго-западной области.

Ежегодная переоценка риска аварий региональной страховой отраслью может привести к снижению взносов для многих individuals, проживающих на юго-западе. С другой стороны, премии могут потенциально вырасти для некоторых individuals.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
В мире владельцев транспортных средств в Bade-W├╝rttemberg potential страховые расходы могут...
В мире владельцев транспортных средств в Bade-W├╝rttemberg potential страховые расходы могут уменьшиться в результате введения новых региональных категорий; однако, для некоторых лиц эти ставки могут вместо этого возрасти.

- Снижение транспортных расходов для многих автомобилистов в юго-западной области.

Из-за переоценки рисков аварий жители юго-запада могут ожидать снижения ставок автострахования. В частности, в зонах регистрации Ульма, Ройтлингена, Равенсбурга и районах Озеро Констанц и Альб-Доной региональные категории tanto для полного, как и для частичного страхования улучшились. Это подтверждается последними региональными данными Общего немецкого страхового союза (GDV), опубликованными в четверг.

Более 1,4 миллионаPolicyholders в полной страховке выиграют от новых региональных категорий. Примерно 470 000 человек с полным страхованием в районах Бёблинген, Брайсгау-Хохшварцвальд, Карлсруэ/Ланд и Лörrach могут оказаться в худшем положении. Категории частичного страхования не вырастут ни в одном из 44 районов штата. Примерно 3,3 миллиона Policyholders не почувствуют никаких изменений.

Примерно 1,1 миллиона водителей в Баден-Вюртемберге получат новые классификации - для около половины из них это будет улучшение, а для другой половины - снижение. Категории вырастут в районах Эсслинген/Неккар, Фрайбург/Брайсгау, Неккар-Оденвальд-Кreis и Зигмаринген. Улучшения ожидаются в районах Баден-Баден, Карлсруэ/Ланд и Ортенаукирх.

Классификация определяется ущербом

Каждый год ассоциация рассчитывает годовую статистику ущерба для примерно 400 зон регистрации в Германии. Чем выше ущерб от аварий в районе, тем хуже его классификация. Важным фактором является не место, где произошел ущерб, а место регистрации транспортного средства. Район Хохенлоэ имел лучшую статистику ущерба на юго-западе, а Пфорцхайм - худшую.

Для страховщиков региональные категории служат одним из многих факторов премий - другие факторы также влияют на стоимость. Лучшая региональная категория сама по себе не указывает на общее направление развития премии автострахования. Однако, согласно GDV, общее правило заключается в том, что чем лучше классификация в региональной категории, тем более выгодной она является для страховой премии.

Региональные статистические данные не являются обязательными для страховщиков. Они могут сразу же применить их к новым договорам и с следующего страхового года - к существующим договорам.

Примерно 5,9 миллиона человек имеют обязательное страхование гражданской ответственности за транспортные средства на юго-западе. Из них около 5,2 миллиона также имеют добровольное частичное или полное страхование, которое покрывает случаи, такие как кража или ущерб, причиненный пожаром, штормом и столкновениями с дикой природой. Застрахованные лица могут проверить региональные категории на веб-сайте GDV по почтовому индексу.

На юго-западе водители в районах с улучшенными региональными категориями, такими как Ульм, Ройтлинген, Равенсбург и районы Озеро Констанц и Альб-Доной, могут ожидать снижения ставок автострахования из-за снижения рисков аварий. С другой стороны, Policyholders в Бёблингене, Брайсгау-Хохшварцвальде, Карлсруэ/Ланд и Лörrach могут столкнуться с увеличением ставок полного страхования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После предоставления 41 представлений, Мюриц-Сага, лучший открытый театр в Мекленбурге-Передней...
Федеральные земли Германии

Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Согласно художественному директору Нильсу Дувелли, число посетителей в Варнемюнде на Müritz восстановилось после спада, вызванного коронавирусом, и хорошая погода способствует этому.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Мероприятие по задержанию проведено, подозреваемый в причинении телесных повреждений, подозреваемый...
Федеральные земли Германии

На обочине улицы произошел инцидент с ножом, пострадали несколько человек.

В полночь к полицейскому участку подходит 44-летний мужчина с порезами. Он утверждает, что его ограбили ножом на Ringbahn. Мужчину задерживают.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навид Кермани получает премию Томаса Манна в размере 25 000 евро за 2024 год. Церемония состоится...
Федеральные земли Германии

Конференция Томаса Манна начинается с торжественного мероприятия в Любеке.

Том Кемпиного романа «Волшебная гора» занимает особое место на нынешнем фестивале Томаса Манна. Открытие этого мероприятия посвящено торжественному представлению, в котором автору Навиду Кермени вручается награда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Безestroны замечены в небе над 'Чемкоаст Парк Брунсбюттель'.
Политика

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями. Согласно сообщению Bild,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Участвовал в адекватном диалоге: Путин провел переговоры с Трампом во время саммита "Большой...
Политика

Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент.

Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент. Канцлер Шольц предвидит ограниченный во времени и пространстве продвижение Украины в Россию. Однако корреспондент ntv Наджа Криевольд не разделяет этого мнения. 13:06 Украинское наступление приводит к уничтожению российской авиации в СаваслейкеПо данным общественного вещателя "Суспилне"

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно