- Снижение строительной деятельности в северном регионе

Бизнес в секторе строительства Шлезвиг-Гольштейна пострадал в первой половине года, о чем свидетельствуют существенные снижения заказов и доходов. По данным Северного статистического управления, в этом периоде было generated около 1,5 миллиарда евро, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году. С поправкой на инфляцию это снижение составляет 9,9%.

Наибольшее снижение доходов наблюдалось в жилищном строительстве, которое уменьшилось на 18,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные основаны на 393 строительных компаниях в Шлезвиг-Гольштейне с более чем 20 сотрудниками.

К сожалению, тенденция в новых строительных заказах также была неутешительной. Стоимость полученных заказов снизилась на 4,9% до 1,35 миллиарда евро, с поправкой на инфляцию это снижение составляет 6,1%.

Основной причиной этих снижений стал сектор экономического строительства, где стоимость полученных заказов упала на 17,7% до 439 миллионов евро. С другой стороны, дорожное строительство продемонстрировало рост на 14%, достигнув 242 миллионов евро, а жилищное строительство показало незначительный рост на 0,3%.

Сектор строительства в Шлезвиг-Гольштейне серьезно пострадал, так как стоимость заказов в секторе экономического строительства значительно снизилась на 17,7%. В целом, предприятия этого сектора столкнулись со снижением доходов, при этом жилищное строительство пострадало больше всего, показав снижение на 18,6%.

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