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Снижение стоимости билетов на автобусы и трамваи из-за внедрения VRR

В некоторых районах Северного Рейна-Вестфалеи наблюдается значительное изменение в продаже билетов. Пассажирам придется приспособиться в своих поездках на автобусах и трамваях.

 and  Wendy Allen
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В сентябре билеты из торговых автоматов по-прежнему доступны, а выбранные билеты будут доступны к...
В сентябре билеты из торговых автоматов по-прежнему доступны, а выбранные билеты будут доступны к приобретению на автобусах и трамваях в рамках VRR.

- Снижение стоимости билетов на автобусы и трамваи из-за внедрения VRR

В ассоциации общественного транспорта Рейн-Рур (VRR) пассажиры смогут приобрести только выбранные билеты в автобусах и трамваях начиная с 1 сентября. Как объявила VRR, это решение включает в себя продажу только разовых и билетов для велосипедов на ближайшее путешествие через персонал в автобусах и машины в трамваях в пределах зоны VRR.

VRR ввела этот новый диапазон билетов в качестве меры по снижению времени продаж, консультаций и оплаты на транспортных средствах в будущем. "Пассажиры испытают более своевременные отъезды на остановках и значительно более надежное расписание", - заявила VRR. Все другие варианты билетов по-прежнему будут доступны в приложениях, центрах обслуживания клиентов и автоматах на железнодорожных станциях и остановках.

Упор на цифровые продажи билетов

С обновленным выбором билетов в транспортных средствах VRR сделала первый значительный шаг в направлении цифровых продаж билетов. В будущем последуют дальнейшие действия, такие как сокращение бумажных билетов и отказ от валидаторов, сказал представитель совета директоров VRR Оливер Витке. В ближайшие годы транспортные компании в VRR будут приоритетно использовать цифровые каналы продаж.

VRR информирует пассажиров об этом изменении через местные объявления на автобусах и обновления в приложениях и социальных сетях, сообщила VRR. VRR обслуживает самую густонаселенную зону общественного транспорта, охватывающую большую часть Рура, Нижний Рейн, части Бергишской земли и столицу земли Дюссельдорф.

Другие транспортные ассоциации NRW остаются без изменений

Транспортные ассоциации в NRW не планируют в ближайшее время менять свой выбор билетов. Ассоциация общественного транспорта Аахен (AVV) в настоящее время не планирует сокращать ассортимент билетов, продаваемых в автобусах, сказал представитель. Персонал все еще предлагает разовые, 24-часовые и дневные билеты, а также билеты для велосипедов. В районах Хайнсберг и Дюрен также предлагаются недельные и месячные билеты.

В ближайшее время не ожидается изменений в продаже билетов на машинах или на борту в зоне тарифа Вестфалия, сказала представительница тарифной ассоциации. Зона тарифа Вестфалия охватывает большую часть регионов земли Вестфалия и Липпе, в том числе города Билефельд, Хамм и Мюнстер, а также районы Коесфельд, Гютерсло, Херфорд, Падерборн, Штайнфурт, Унна и Варендорф.

VRS поддерживает идею

Ассоциация общественного транспорта Рейн-Сиг (VRS) в настоящее время не имеет аналогичных конкретных идей для своей зоны тарифов, сказал представитель. Однако он посчитал идею VRR актуальной и понятной. Продажа билетов, в частности, персоналом в автобусах, уже значительно сократилась из-за Германии и цифровых билетов, отметил он.

"Предложение ограниченного выбора билетов персоналу соответствует этой тенденции и также предлагает возможность ускорить продажи и сократить задержки", - сказал директор VRS Михаэль Вогель. Все инициативы, которые могут улучшить качество работы, заслуживают рассмотрения.

Зона тарифов VRS охватывает города Кёльн, Бонн, Леверкузен и Монхайм, а также район Рейн-Эрфт, Рейн-Сиг, Рейнско-Бергишский район, Обербергишский район и район Эузихен.

Переход VRR к цифровым продажам билетов также должен привести к сокращению использования бумажных билетов и отказу от валидаторов на транспортных средствах. В будущем транспортные компании в зоне Рейн-Рур будут приоритетно использовать цифровые каналы продаж.

Несмотря на акцент VRR на цифровые продажи билетов, другие транспортные ассоциации в Северном Рейне-Вестфалии, такие как Ассоциация общественного транспорта Аахен и зона тарифа Вестфалия, не планируют в ближайшее время ограничивать свои варианты билетов или менять методы продажи билетов.

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