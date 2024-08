- Снижение случаев семейных преступлений в Нижней Саксонии.

В Нижней Саксонии наблюдается небольшой рост случаев, классифицированных как "преступления кланов". В прошлом году таких случаев было 3610, но в 2022 году эта цифра выросла до 3986, согласно отчету Министерства внутренних дел и юстиции о преступлениях кланов. Министр внутренних дел Daniela Behrens (СДПГ) высоко оценила тесное сотрудничество между правоохранительными органами и судебной системой, заявив, что они на правильном пути.

Несмотря на то, что преступления кланов составляют менее 1% от общего числа зарегистрированных преступлений, они представляют серьезные вызовы для правоохранительных органов. Отчет показывает, что преступления против физической неприкосновенности и личной свободы составляют почти треть всех случаев, с 1110 инцидентами. Большинство этих преступлений, 631, были случаями причинения телесных повреждений.

Что такое структуры кланов, вовлеченные в преступную деятельность?

Согласно отчету, клан - это группа людей, связанных общим этническим происхождением и в основном связанных родственными отношениями. Преступные структуры кланов участвуют в совершении любых видов и степеней преступных и административных правонарушений.

Многие из опознанных подозреваемых - немцы.

Эти преступления вызвали общественную обеспокоенность, заявила Behrens. Высокий уровень насилия среди преступников, которые не колеблются в использовании оружия в дополнение к физическому насилию, существенно способствует этому беспокойству. "Мы никогда не потерпим этого в Нижней Саксонии".

В прошлом году было зарегистрировано 3048 подозреваемых, но это число выросло до 3323 в 2022 году. 82% из них были мужчинами, и 56% были моложе 30 лет. Более половины имели немецкое гражданство.

Нет концентрации в определенных местах

Преступления были распределены по всему штату, tanto в городских, как и в сельских районах. Пока не было выявлено постоянной концентрации в определенных местах. Отчет показывает разную частоту в разных регионах. В районах, таких как Хайдекрайс и Гифхорн, в прошлом году было зарегистрировано от 1 до 20 таких преступлений; в Гёттингене, Дипхольц, Оснабрюке или Цуххавене было зарегистрировано более 100 случаев.

В то время как число полицейских расследований уменьшилось, число судебных процессов значительно возросло в четырех фокусных прокуратурах. В прошлом году в Брауншвейге, Хильдесхайме, Оснабрюке и Штаде было начато 1404 новых процесса против названных подозреваемых, что на 29% больше, чем в 2022 году. В 27% процессов было выдвинуто обвинение или запрошен штрафной приказ, согласно Министерству юстиции.

"Ролекс или роскошная машина - это уже в прошлом"

"Значительный рост судебных процессов ясно указывает на то, что нулевая терпимость Нижней Саксонии работает", - сказал министр юстиции Каtrin Wahlmann (СДПГ). И фраза "преступность не должна быть выгодной" не пустой звук в Нижней Саксонии. Во многих случаях были конфискованы активы, такие как деньги, автомобили и недвижимость. "И почти так же плохо, как тюремное заключение, когда Ролекс или роскошная машина больше нет".

Профсоюз полиции (GdP) потребовал персонала и финансовой поддержки для будущей работы, учитывая значительные усилия, затраченные на снижение преступности. "Необходимые ресурсы также должны быть предоставлены путем использования конфискованных активов", - заявило объединение.

Термин "преступность кланов" является спорным, поскольку критики утверждают, что он стигматизирует и дискриминирует людей с миграционным прошлым на основе их семейных связей и происхождения. Behrens отрицает это обвинение, заявляя, "Преступность можно бороться только путем признания, называя ее и разрабатывая концепции против этого".

Критика и требования

Зеленые задались вопросом, оправдывает ли низкое число случаев отдельный ситуационный отчет. "Кроме того, концепция 'преступности кланов' основана на спорных предположениях и терминах, и она крайне спорна даже в академических кругах", - критиковал юридический эксперт зеленой партии в земельном парламенте, Эврим Камуз.

Нижняя Саксония является горячей точкой преступности кланов, сказал председатель парламентской группы ХДС, Себастьян Лихнер, добавив, "Как и в Северном Рейне-Вестфалии, нам нужна политика мелких уколов и в Нижней Саксонии".

Нижняя Саксония не достаточно оснащена для практического решения этой проблемы, критиковал спикер по внутренней политике парламентской группы AfD, Штефан Боте. "Полиции finally must be given the personnel and material resources to effectively combat clan criminals." For this, a central combat unit would be necessary.

