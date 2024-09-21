Снижение скорости зарядки способствует развитию автомобильного сектора

В разгар хаоса в немецком автомобильном секторе ассоциация VDA призывает к реальному облегчению, в частности, для пользователей электромобилей. Как сообщает пресс-релиз, полученный немецким агентством новостей, ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) заявляет: "Электромобильность должна принести существенную выгоду в общем уравнении".

Важным фактором является снижение стоимости зарядки электромобилей, что может быть достигнуто за счет увеличения конкуренции или снижения налогов и сборов. Кроме того, необходимо снизить затраты на другие возобновляемые виды топлива.

Министр экономики Германии Роберт Хабек находится в сложной ситуации в отрасли и назначил автомобильную конференцию на понедельник, чтобы обсудить эти трудности. Производители и поставщики автомобилей сталкиваются с сокращающимся спросом, особенно на электромобили, и медленным рынком в Китае.

По мнению VDA, расширение сети для зарядки и заправки водородом является решающим фактором для роста эмобильности. Кроме того, ограничения выбросов CO2 Евросоюза должны быть пересмотрены и скорректированы раньше запланированного срока. Эти ограничения определяют количество вредных выбросов CO2, которые могут производить автомобили в будущем.

Хабек намекает на финансовую помощь

Документ предлагает, что текущие правила не поддерживаются адекватными политическими мерами, что делает их неосуществимыми. Улучшение условий в кратчайшие сроки считается критически важным для стимулирования потребителей к переходу на электромобили.

Хабек намекает на потенциальные новые меры финансовой помощи для электромобилей. Приверженный оживлению рынка, политик "Зеленых" упомянул планы федерального правительства о налоговых льготах для электромобилей, используемых в качестве служебных автомобилей. Рассматриваются и другие меры.

Экономические трудности автомобильного сектора оказывают значительное влияние на всю экономику. Таким образом, реализация предложенных Хабеком мер финансовой помощи может существенно способствовать увеличению продаж электромобилей.

Учитывая акцент VDA на снижение стоимости зарядки электромобилей, снижение налогов и сборов на электроэнергию может положительно повлиять на принятие электромобилей на рынке.

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