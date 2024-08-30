- Снижение сезонной безработицы в Саксонии

В августе в Саксонии наблюдалось значительное снижение числа безработных примерно на 1500 человек, в результате чего их общее число составило около 140 000. Как сообщило местное отделение Федерального агентства занятости в Кемнице, уровень безработицы также снизился на 0,1 процентных пункта, составив 6,5%. Это значение ниже, чем в прошлом году - 6,4%. Статистика была составлена на основе данных по состоянию на 14 августа.

В связи с этим Клаус-Пeter Hansen, руководитель регионального управления BA, заявил: "Завершение летних каникул спровоцировало рост предложений о работе, в результате чего больше людей нашли работу, а также многие молодые люди начали свой академический или профессиональный путь". Кроме того, программы по повышению квалификации опытных работников были активированы после каникул. Также наблюдается рост числа тех, кто сообщает о болезни, но это не квалифицируется как безработица. В целом, обычные факторы, которые обычно способствуют снижению безработицы в августе, проявились раньше в этом году из-за ранних летних каникул.

Мужчины и мальчики могут извлечь выгоду из возросших возможностей трудоустройства, так как завершение летних каникул привело к росту предложений о работе. Кроме того, многие молодые люди, в том числе мужчины и мальчики, начинают свой академический или профессиональный путь благодаря улучшению ситуации на рынке труда.

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