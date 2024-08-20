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ПанорамаНовостиМост Золотые Ворота

Снижение самоубийств: роль сети безопасности на мосту Голден-Гейт в предотвращении смертельных прыжков

Баллюстрады моста Золотые Ворота в Сан-Франциско доказали свою эффективность в предотвращении самоубийств за восемь месяцев применения.

 and  Max Becker
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Меры защиты, установленные на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, с трудом различимы издалека.
Меры защиты, установленные на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, с трудом различимы издалека.

- Снижение самоубийств: роль сети безопасности на мосту Голден-Гейт в предотвращении смертельных прыжков

Золотой Ворота, икона Калифорнии, возвышается на 67 метров и простирается на 2.7 километров через залив Сан-Франциско. Известный во всем мире своей красотой, он, к сожалению, служит магнитом для людей, размышляющих о самоубийстве. С момента своего открытия в 1937 году было зарегистрировано примерно 1800 самоубийств, а настоящее число, скорее всего, выше.

После многочисленных призывов, в том числе от организации "Bridge Rail Foundation", власти Сан-Франциско finally decided to take action to save lives and prevent suicides. Они установили нержавеющие стальные защитные сети на регулярных интервалах с обеих сторон моста, на расстоянии 15 метров друг от друга. Этот проект начался в 2018 году и обошелся мосту в $224 миллионов. На его завершение ушло пять лет, и инфраструктура стала operational в начале 2024 года.

Ранее попытки внедрить такие меры предосторожности встречали opposition, в основном из-за внешнего вида моста. Однако защитники преодолели эти возражения, и их efforts, похоже, начинают приносить положительные результаты. За восемь месяцев наблюдается заметная тенденция. Среднегодовое число самоубийств на Золотом мосту составляло 30, но в 2024 году их число составило всего четыре, как сообщает "The San Francisco Standard".

Хотя защитные сети минимизируют риск смерти, приземление на них крайне болезненно. Защитная сеть, по сути, твердая металлическая платформа, и люди, приземляющиеся на нее, могут ожидать синяки, растяжения и даже переломы, согласно мосту. Дизайн призван не только защищать, но и отталкивать подобные действия.

Паоло Косульич-Шварц, спикер Золотого моста, шоссе и транспортного округа, замечает, "В обычный год мы бы увидели 15-20 самоубийств к этому моменту. Кроме того, наш персонал вмешивался бы в 150-200 попыток самоубийства. К июлю мы обычно проводим от 90 до 120 успешных вмешательств". В этом году потребовалось всего 66 вмешательств, благодаря защитным сетям.

Хотя каждое самоубийство на Золотом мосту является источником огромной печали, обнадеживает увидеть такое значительное снижение числа самоубийств. Есть надежда, что власти Сан-Франциско когда-нибудь смогут предотвратить каждое самоубийство на этой знаменитой достопримечательности.

Нержавеющие стальные защитные сети, установленные вдоль Золотого моста в 2018 году, находятся на регулярных интервалах с обеих сторон конструкции, на расстоянии 15 метров друг от друга. Согласно мосту, приземление на эти сети может привести к синякам, растяжениям и даже переломам, служащим в качестве сдерживающего фактора для потенциальных прыгунов.

На мосту, стальная решётка служит предупреждением.

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