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Снижение рождаемости в Нижней Саксонии

Несмотря на устойчивое снижение числа рождений, Нижняя Саксония занимает благоприятное положение по показателю рождаемости по сравнению с другими федеральными землями. Местности observes high birth frequencies verses where few births occur.

 and  Ann Bradley
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Анализ данных впервые выявил резкие отличия в показателях рождаемости по различным регионам страны.
Анализ данных впервые выявил резкие отличия в показателях рождаемости по различным регионам страны.

- Снижение рождаемости в Нижней Саксонии

Уменьшение рождаемости: Согласно последним данным Статбюро, в 2023 году в Нижней Саксонии наблюдалось уменьшение числа рождений. В мире появилось 67 162 младенцев, что на 5,8% меньше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 71 289 рождений.

Средний возраст матери при рождении ребенка остался неизменным и составил 31 год и 4 месяца в 2023 году, что совпадает с показателем предыдущего года. Примерно 45% матерей рожали впервые. 3,2% новорожденных были двойняшками или тройняшками.

Бремен остается единственным регионом с более высоким коэффициентом рождаемости на одну женщину

В 2023 году коэффициент общей фертильности в Нижней Саксонии снизился до 1,42 ребенка на одну женщину. Этот показатель является важным инструментом для статистиков в понимании паттернов фертильности и представляет собой среднее количество детей, которое женщина имеет за свою жизнь, если бы ее показатели фертильности соответствовали показателям всех женщин в возрасте от 15 до 49 лет в этом году. Бремен превзошел этот показатель, с коэффициентом общей фертильности 1,46.

При рассмотрении регионов Нижней Саксонии город Зальцгиттер имел самый высокий коэффициент общей фертильности - 1,82, за ним следовал район Клоппенбург (1,68). С другой стороны, город Ольденбург имел самый низкий показатель - 1,11, за которым следовали Бремен, Оснабрюк и столица земли Ганновер, каждая с показателем 1,17.

Несмотря на снижение рождаемости, дети по-прежнему составляют значительную часть населения, с 45% матерей, рожавших впервые в 2023 году. Уменьшение рождаемости может повлиять на будущий рабочий состав и коэффициент зависимости в Нижней Саксонии.

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