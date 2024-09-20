Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой не было политическим влиянием.

В среду, сдержанно и осознанно, он объявил первое снижение процентной ставки Федеральной резервной системы за четыре года. Это было значительное снижение на полпроцента, направленное на снижение стоимости заимствований и облегчение финансового бремени для потребителей и бизнеса.

В своих словах Пауэлл сказал, пожалуй, самую тонкую похвалу от публичного деятеля: "Наша терпеливая стратегия за последний год принесла некоторые результаты". (И даже потом он смягчил это, сказав: "Мы, конечно, не объявляем о "миссии выполнена" или что-то в этом роде.")

Несмотря на ясное сообщение, слова председателя Федеральной резервной системы были явно поняты: "Американская экономика в хорошей форме, и наше решение сегодня направлено на поддержание этого состояния."

В альтернативной реальности все могли бы согласиться порадоваться тому, что экономика, пострадавшая от пандемии, наконец-то возвращается к равновесию. Но мы в Америке, всего за 48 дней до национальных выборов. В результате, все политизировано, даже обычные монетарные политические решения знаменитой непредвзятой, автономной Федеральной резервной системы.

В ту среду сенатор-республиканец Томми Тьюбервиль из Алабамы раскритиковал это решение как "беспардонно политическое", утверждая, что Федеральная резервная система пытается повлиять на выборы в пользу Камалы Харрис.

Хотя снижение ставки могло бы принести пользу Харрис, неясно, будут ли избиратели убеждены экономическими изменениями, которые проявляются в течение нескольких месяцев.

"Это едва ли повлияет на какую-либо сторону экономики до дня выборов", - сказал экономист Джейсон Фурман CNN. "Это уже учтено на рынке, и это слишком рано, чтобы повлиять на факторы, такие как безработица, ВВП или инфляция".

Бывший президент Дональд Трамп также поделился своим мнением.

"Я думаю, это указывает на то, что экономика в плохом состоянии, если они снижают ее так сильно, предполагая, что они не просто играют в политику", - сказал он, посещая биткоин-бар в Нью-Йорке. "Либо экономика в плохом состоянии, либо они играют в политику, одно из двух", - сказал Трамп.

(Для ясности: Федеральная резервная система снижает ставки, когда экономика "плохая", например, во время пандемических карантинов. Но в этом случае снижение служит больше для снятия давления, чем для стимулирования.)

Ирония этой политической неразберихи в том, что Пауэлл, возможно, является наименее открыто партийным публичным деятелем в федеральном правительстве.

Он зарегистрированный республиканец, назначенный Трампом и переизбранный президентом Джо Байденом, который построил свою репутацию в частном капитале - отнюдь не индустрии, известной своими тайными радикалами. В отличие от своих предшественников, Пауэлл не экономист. Он юрист, перешедший в инвестиционный банкинг в 1980-х годах (кто бы не стал, правда?), прежде чем присоединиться к Совету управляющих Федеральной резервной системы при президенте Бараке Обаме.

Когда журналист спрашивает его о политике, Пауэлл остается поразительно непроницаемым. Как в среду, когда его спросили, было ли снижение ставки на полпроцента политически мотивированным, он ответил с оттенком раздражения.

"Это моя четвертая президентская избирательная кампания в ФРС, и это всегда одно и то же... Наша обязанность - поддерживать экономику от имени американского народа. Мы принимаем это очень, очень серьезно. Мы не вводим никаких других фильтров."

Позже он был более конкретным.

"Мы не служим ни одному политику, ни одной политической фигуре, ни одной причине, ни одной проблеме, ничему. Это максимум занятости и стабильность цен от имени всех американцев."

Конечно, это не помешает ни одной из партий использовать новость о снижении ставки себе на пользу, учитывая, что экономика является основной заботой американцев, идущих на выборы 5 ноября. Харрис может представить это как кульминацию достижений президентства Байдена, унаследовавшего экономику, поврежденную пандемией. Трамп может продолжить утверждать, что снижение ставки указывает на слабую экономику.

"Какой бы ни была реакция Пауэлла, кто-то обязательно будет жаловаться", - сказал мне Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers. "Я думаю, он справился с этой ситуацией очень хорошо, и это очевидно по реакции рынка на его действия."

Он добавил: "Я не думаю, что председатель ФРС когда-либо мог бы отпраздновать победу, даже если бы он ее достиг."

Бизнесы могут воспринять это снижение процентной ставки на полпроцента как возможность получить более низкие затраты на заимствования, что потенциально может стимулировать их операции и планы инвестиций. Однако политическая риторика, окружающая решение Федеральной резервной системы, создала неопределенную среду для многих бизнесов, которые ведут переговоры на меняющемся экономическом ландшафте прямо перед выборами.

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