- Снижение производства ячменя в Баварии

Производство ячменя для пивоварения значительно сократилось в Баварии. "Мы снова потеряли значительную площадь сельскохозяйственных земель", - заявил эксперт по зерну Антон Huber из Баварской ассоциации фермеров (BBV). Согласно Департаменту сельского хозяйства ЛфЛ, в этом году было посеяно около 76 500 гектаров ячменя летнего сорта, который, если соответствует определенным стандартам, может быть продан как ячмень для пивоварения. По сравнению с предыдущим годом это на почти 10 000 гектаров меньше. Основной регион выращивания - Северная Бавария.

В 1980-х годах баварские фермеры выращивали более 300 000 гектаров ячменя ярового сорта. "Ячмень летнего сорта существенно потерял свою значимость", - резюмировало ЛфЛ в своем отчете о посевах.

По всей стране больше сельскохозяйственных земель

Бавария не следует общенациональной тенденции - как и в других федеральных землях, сельскохозяйственные земли даже увеличились, сказал Вальтер Кёниг, генеральный директор Баварской ассоциации ячменя для пивоварения.

В прошлом году избыточные дожди вызвали проблемы во время уборки, что привело к потерям урожая. В этом году уборка прошла легче. "Нам повезло по сравнению с другими культурами", - сказал Кёниг. Потери были больше в рапсе и пшенице.

"Ячмень для пивоварения не любит мокрых ног"

Качество среднее. "Это обычное урожайное время с средним качеством". Однако есть региональные различия: в районах с сильным дождем было наводнение. "Ячмень для пивоварения - это чувствительная культура, она не любит мокрых ног".

Тем не менее, "здоровые" урожаи могли быть собраны сухими во многих местах. Ячмень для пивоварения используется для производства высококачественного пива в Баварии, поэтому важно, чтобы зерно могло быть собрано спелым и сухим.

В течение многих лет количество летнего ячменя, пригодного для пивоварения в Баварии, было недостаточным для баварских предприятий по производству солода и пивоварения, сказал Кёниг. Около 500 000 тонн ячменя для пивоварения обрабатывается ежегодно в штате.

Одной из опор пивоваренной и солодовенной промышленности является также зависимость от ячменя озимого сорта. Доля его в последнее время увеличивается.

Смесь летнего и зимнего ячменя

Департамент сельского хозяйства также видит смесь летнего и зимнего ячменя как стратегию для продолжения роста баварского ячменя для пивоварения. "Сбалансированное соотношение летних и зимних культур, по-видимому, является правильной стратегией для приспособления к все более неблагоприятному климату. Было бы хорошо, если бы площадь сельскохозяйственных земель летнего ячменя для пивоварения могла стабилизироваться на каком-то более высоком уровне, чем в 2024 году", - сказал Петер Долешел, глава Института растениеводства и селекции ЛфЛ.

Риски сельского хозяйства

В прошлом году, с низким урожаем ячменя для пивоварения, покупатели были гибкими и также принимали товары с неподходящим содержанием белка, сказал Кёниг.

Это основная тенденция из-за нового регулирования удобрений: "Промышленность и производство движутся к сельскому хозяйству". Ассоциация мельников и Ассоциация фермеров договорились о новом договоре поставок. Цель состоит в том, чтобы увеличить культивацию ячменя для пивоварения и укрепить региональную доступность продукта. Частью договора является ослабление спецификаций по содержанию белка. Это снижает риск для фермеров, что их летний ячмень станет кормовым ячменем. Потому что: "Разница в цене между ячменем для пивоварения и кормовым ячменем огромна". Если качество ячменя настолько низкое, что его можно продать только как кормовой зерновой, фермер попадает в зону убытков. "Мы понимаем, что фермеры больше не могут принимать этот риск", - заверил Кёниг.

Департамент сельского хозяйства также выделил риски в своем отчете о посевах: "Диапазон оптимального содержания белка для солодовения по-прежнему является предметом дискуссии. Баварский ячмень для пивоварения отвечает самым высоким требованиям качества. Более высокая признание в цепочке создания стоимости была бы желательна".

