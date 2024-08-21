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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Снижение объема туристов в июне в Шлезвиге-Гольштейне

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
В июне количество посетителей меньше, чем в предыдущем году.
В июне количество посетителей меньше, чем в предыдущем году.

- Снижение объема туристов в июне в Шлезвиге-Гольштейне

Шлезвиг-Гольштейн в июне 2024 года зафиксировал снижение числа краткосрочных туристов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Примерно миллион гостей разместились в крупных жилых комплексах и кемпингах, что составляет 4,5%-ное снижение. По данным статистического ведомства Северной Германии, это также означало снижение на 3,6% забронированных ночей, что составило примерно 4,2 миллиона.

Этот спад можно частично объяснить отсрочкой начала летних каникул в Северном Рейне-Вестфалии, откуда приезжает значительное число местных туристов. Летние каникулы в Северном Рейне-Вестфалии начались в июне 2023 года, но в 2024 году они начались в июле.

Несмотря на увеличение на 0,2% числа гостей с января по июнь 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, количество ночей все же снизилось на 0,3% в течение этого периода. Если исключить кемпинги, то в июне 2024 года наблюдалось снижение на 2,8% числа гостей и соответствующее снижение на 2,3% числа ночей.

Данные охватывали жилые комплексы с минимум десятью спальнями и кемпинги с минимум десятью местами (без учета долгосрочного кемпинга). В июне 2024 года работало 3236 жилых комплексов, предлагавших 245 835 мест, а также 272 работающих кемпинга.

Комиссия, стремясь поддержать сектор туризма, может обратиться за помощью к членам-государствам, в том числе таким, как Шлезвиг-Гольштейн. Снижение числа краткосрочных туристов в Шлезвиг-Гольштейне может стать вопросом, который Комиссия и члены-государства должны решить вместе.

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