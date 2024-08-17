- Снижение использования электрошокеров в полиции произошло в начале года.

В первой половине этого года правоохранительные органы в Рейнланд-Пфальце использовали электрошокеры в общей сложности 164 раза. Это на 24 случая меньше, чем в аналогичный период прошлого года, как сообщило Министерство внутренних дел в Майнце агентству German Press. Часто достаточно было только угрозы применения электрошокера, что статистически классифицируется как развертывание. В первой половине 2024 года электрошокер угрожали 88 раз, по сравнению с 105 случаями в аналогичный период.

В течение первых шести месяцев этого года было зарегистрировано 151 (ранее 185) случаев причинения вреда здоровью в результате развертывания. Большинство этих травм были незначительными, вызванными проникновением игл электрошокера в тело и последующими падениями.

Расследования случаев применения электрошокеров в мае

С тех пор, как эти устройства были введены в полицию Рейнланд-Пфальца в 2018 году, было зарегистрировано три смерти, связанные с их применением, согласно министерству. В двух из трех случаев прямая связь с развертыванием не была установлена. Расследование третьего случая, произошедшего в мае в Ландау (Пфальц), все еще продолжается. 38-летний человек скончался после вмешательства полиции.

Электрошокер в основном предназначен для критических ситуаций, когда другие средства развертывания, скорее всего, не будут эффективны. Удар двумя электродными стрелками из электрошокера может временно парализовать человека на несколько секунд.

В распоряжении полиции штата имеется примерно 400 электрошокеров. Как и камеры на теле, эти устройства "не ограничены автомобилями, а являются составными частями личного оборудования". В theory, все потенциальные патрульные команды могут нести электрошокер, как указано.

Спикер министерства заявил, что на основе текущего опыта и знаний эти устройства были надежными. Чувство безопасности среди офицеров, вооруженных этими устройствами, возросло. Кроме того, высокое количество случаев, когда угроза была достаточна для деэскалации ситуации, подчеркивает "высокий предупредительный эффект" этих устройств.

В этом контексте слова 'Другие, подобные тем, которые используются для автомобилей' могут относиться к альтернативным нелетальным оружиям, подобным электрошокерам, которые часто используются в автомобилях для самообороны. Вот два предложения, которые включают эти слова:

Полицейские в Рейнланд-Пфальце также используют другие нелетальные оружия, такие как электрошокеры, которые обычно можно найти в автомобилях, для реагирования на потенциально опасные ситуации. Эти устройства, хотя и подобны тем, которые используются для автомобилей, служат той же цели, что и электрошокеры, предоставляя офицерам средство для деэскалации ситуаций без причинения постоянного вреда.

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