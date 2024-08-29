- Снижение инфляции в Баварии достигло 2,1%

В Баварии среднемесячный темп прироста потребительских цен составил 2.1% в августе, согласно данным Статистического управления. По их отчету, цены на продовольствие выросли на 1.6% по сравнению с показателями прошлого года. В то же время, энергоносители, топливо и мебель подешевели. Однако потребители столкнулись с ростом расходов на проживание и сопутствующие услуги на 6%. Средняя стоимость аренды квартиры, включая коммунальные услуги, выросла на 2.3%. Инфляция в Баварии показала заметное снижение до 2.5% в июле, по сравнению с 2.7% в мае и июне.

Снижение показателя инфляции в Баварии с 2.7% в июне до 2.1% в августе в основном было обусловлено снижением цен на энергоносители, топливо и мебель. Однако это снижение было частично нивелировано значительным ростом показателя инфляции в сфере проживания и сопутствующих услуг, в том числе ростом средней арендной платы за квартиру на 2.3%.

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