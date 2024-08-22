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Снижение числа смертей, зарегистрированных в Северной Норвегии

В Северном Рейн-Вестфалии вновь снизилось количество смертельных случаев от COVID-19. Меньше людей гибнет от вируса.

 and  Max Becker
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В 2023 году количество жертв COVID-19 в Северном Рейне-Вестфалии почти уменьшилось наполовину.
В 2023 году количество жертв COVID-19 в Северном Рейне-Вестфалии почти уменьшилось наполовину.

- Снижение числа смертей, зарегистрированных в Северной Норвегии

В Северном Рейне-Вестфалии в 2023 году меньше людей покинули этот мир, чем в году, schweren von COVID-19. Статистическое управление Северного Рейна-Вестфалии (IT.NRW) сообщило, что число уходов снизилось на 3,5% и составило 226 034. Это превысило число уходов в 2018 году, которое составило 211 140.

Основной причиной ухода в 2023 году были заболевания системы кровообращения, составляющие примерно 30%, за ними следовали злокачественные новообразования (22,6%) и заболевания системы дыхания (7,7%).

Меньше уходов, связанных с COVID-19

Число уходов, связанных с COVID-19, в 2023 году сократилось вдвое и составило 5 530 по сравнению с предыдущим годом. COVID-19 по-прежнему составлял 2,4% всех причин ухода.

Число уходов, связанных с заболеваниями системы дыхания, увеличилось на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Число уходов, связанных с расстройствами психики и поведения, также выросло на 3,3%. Примерно 85% из них были связаны с деменцией, согласно отчету.

Средний возраст ухода в Северном Рейне-Вестфалии в 2023 году составил 81,9 лет для женщин и 76,8 лет для мужчин, что было близко к показателям 2022 года.

Статистика IT.NRW показывает, что общее число уходов в 2023 году было ниже, чем в 2022 году, несмотря на снижение числа уходов, связанных с COVID-19. Статистика также показывает, что заболевания системы дыхания и расстройства психики и поведения показали увеличение числа уходов по сравнению с предыдущим годом.

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