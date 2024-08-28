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Федеральные земли ГерманииНовостиРазвод и развод

Снижение частоты разводов в Саксонии-Анхальте в 2023 году по сравнению с предыдущим годом

В отличие от общего мнения, Саксония-Анхальт не наблюдает наибольшее количество разводов в так называемый 'седьмой год брака'. К удивлению, в этом регионе было зарегистрировано moins divorces по сравнению с 2022 годом.

 and  Hanna Hofmann
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В 2023 году наблюдалось снижение числа разводов по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году наблюдалось снижение числа разводов по сравнению с предыдущим годом.

- Снижение частоты разводов в Саксонии-Анхальте в 2023 году по сравнению с предыдущим годом

В 2023 году количество разводов в Саксонии-Анхальт снизилось по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Статбюро земли Саксония-Анхальт, всего 3152 брака распались в прошлом году. Это на 3,8% меньше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 3275 разводов. Отчет также указывает на снижение на 11,1% по сравнению с 2019 годом.

Статистика показывает, что большинство браков распадались после 11-20 лет совместной жизни. Интересно, что лишь около 5,6% или 177 пар были женаты более 36 лет. С другой стороны, примерно 7,1% распались в течение первых 3 лет. Гей-браки, как правило, длились около 5 лет в среднем. В среднем мужчины были 47,4 года, а женщины - 44,3 года в момент развода.

Несмотря на снижение количества разводов, обсуждения развода и разделения остаются актуальными во многих семьях. Кроме того, службы консультирования по вопросам развода и разделения сообщают об увеличении числа клиентов, обращающихся за помощью.

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 and  Wendy Allen
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