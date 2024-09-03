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Снисходительный человек успешно преодолевает трудности и совершенствует свои способности.

 and  Mark Rodriguez
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На турнире победил Янник Синнер, одолев любимого местного претендента, Томаса Паоля
На турнире победил Янник Синнер, одолев любимого местного претендента, Томаса Паоля

Снисходительный человек успешно преодолевает трудности и совершенствует свои способности.

В теннисном турнире US Open аутсайдер Яник Синнер превзошёл местного фаворита, одержав победу в напряжённом тай-брейке дважды. Как мировой лидер рейтинга, Синнер пробился в четвертьфинал, продемонстрировав свою стойкость в интенсивной нью-йоркской обстановке.

Синнер стал единственным мужчиной, достигшим четвертьфинала всех четырёх турниров Большого шлема в этом году. Следующим испытанием для него станет трудный матч против бывшего чемпиона US Open Даниила Медведева из России. "Это будет сложный матч, надеюсь, я буду готов tanto физически, как и ментально", - прокомментировал Синнер. Это будет повторение финала Australian Open, где Синнер одержал победу, несмотря на проигрыш в двух сетах Медведеву. Ранее они встречались в четвертьфинале Уимблдона всего несколько месяцев назад.

Между тем, первая ракетка мира среди женщин Ига Швайтек легко прошла в свой путь к титулу. 23-летняя польская теннисистка победила свою российскую соперницу Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1, продемонстрировав отличную форму. В следующем раунде она встретится с шестой сеяной американкой Джессикой Пегулой. Швайтек, стремящаяся завоевать свой шестой титул Большого шлема, надеется повторить победу на US Open.

Швайтек продолжает свою серию

Матч начался с того, что Пол взял инициативу, а Синнеру было трудно справиться, совершая неожиданные ошибки. Пол выиграл 11 подряд очков, оставив Синнера в проигрышном положении 4:1. Зрители активно поддерживали своего фаворита кричалками "США, США". Но 23-летний Синнер не растерялся. Он быстро отыгрался дважды, черпая силы из присутствия певца Сила в зале. Матч стал напряжённым, с демонстрацией навыков Синнера во время тай-брейков первого и второго сета и доминированием в третьем сете.

После выбывания фаворитов, таких как Карлос Алькарас из Испании и Новак Джокович из Сербии, Синнер стал одним из главных претендентов на титул наряду с Медведевым и Александром Зверевым. Несмотря на недавние скандалы из-за двух положительных тестов на допинг, Синнер остаётся под пристальным вниманием общественности.

Перед Синнером, австралиец Алекс де Минур, занимающий десятое место в мире, пробился в четвертьфинал вечером в понедельник, победив своего соотечественника Джордана Томпсона со счётом 6:0, 3:6, 6:3, 7:5. В следующем раунде он встретится с молодым британским игроком Джеком Дрейпером.

Швайтек показала отличную игру, стремясь к своему второму титулу US Open. Она не дала Самсоновой ни одного брейк-пойнта во время своей игры на подаче. Швайтек заработала свой первый брейк-пойнт на 5:4 в первом сете и закончила матч в свою пользу со счётом 6:4, 6:1, всего за час и тридцать минут. "Начало этого турнира было для меня нелегким, чтобы найти свой ритм, но я улучшалась каждый день", - сказала Швайтек после своей победы.

Победа Синнера над Медведевым в финале Australian Open продемонстрировала его уверенность на теннисном корте. В предстоящем матче против Медведева на US Open Синнер надеется использовать эту уверенность себе на пользу.

Несмотря на трудных соперников, таких как Пол в earlier rounds, Швайтек продолжает приоритетно относиться к своей любви к теннису, играя с решимостью и концентрацией.

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