- Снято осколки стекла - городской парк плавучий бассейн повторно используемый

Два дня спустя после обнаружения осколков стекла в большом бродячем бассейне городского парка Гамбурга семьи могут снова найти там отдых. "Бродячий бассейн снова доступен с сегодняшнего дня, но уровень воды в настоящее время ниже обычного", - сообщил представитель районной администрации Гамбург-Норд агентству German Press. Бассейн площадью более 3000 квадратных метров будет продолжать наполняться. Он может вместить около 1000 кубических метров воды. Ранее об этом сообщало радио NDR 90.3.

В воскресенье были найдены более крупные количества осколков стекла в бассейне, что привело к его немедленному закрытию и чистке.

Овальный бассейн окружен просторной песчаной зоной с множеством игровых устройств. Он был построен более 100 лет назад, в 1921 году, и прошел капитальный ремонт в 2014 году. Немецкий метеорологический сервис (DWD) прогнозирует температуру до 32 градусов Цельсия в Гамбурге на вторник и среду.

В свете недавнего открытия семьи проинформированы о необходимости незамедлительно связаться с властями, если они обнаружат какие-либо другие признаки опасности во время посещения. Протоколы безопасности бассейна гарантируют быструю реакцию на любые потенциальные угрозы.

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