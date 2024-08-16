- Снялась в драме НФЛ "Мэдден"

Режиссер Дэвид О. Расселл (65) выбрал Николаса Кейджа (60) на главную роль в фильме "Мэден". В драме он сыграет бывшего тренера футбольной команды и комментатора NFL Джона Мэдэна (1936-2021), чье имя стало синонимом серии видеоигр "Madden NFL". Расселл высоко оценил Кейджа как "одного из наших лучших и самых оригинальных актеров", как сообщает Deadline.

"Любимая национальная легенда"

Кейдж воплотит "любимую национальную легенду Джона Мэдэна, раскрывая лучшее в американском духе оригинальности, веселья и целеустремленности, где возможно все", - сказал Расселл в заявлении. "На фоне дикого стиля, напористости и вдохновенного индивидуализма Аль Дэйвиса, владельца аутсайдеров Окленд Рейдерс, фильм исследует радость, человечность и гений, которые Джон Мэден принес в дикий, изобретательный и крутой мир 1970-х годов", - сказал режиссер изданию для индустрии.

Спортивная драма, написанная Камбраном Кларком, сосредоточена на сотрудничестве Мэдэна с Electronic Arts (EA) над серией игр NFL. Фильм производится кинокомпанией Amazon MGM Studios, с Тоддом Блэком (64) в качестве продюсера. Вместе с ним работают Стивен Тейш (75), Джейсон Блументаль, Мэтью Будман и Джонатан Шука. Дата выхода еще не объявлена.

Путь Мэдэна к иконе NFL

Мэден тренировал команду NFL Окленд Рейдерс с 1969 по 1978 год, выиграв Суперкубок в 1977 году. После ухода с поста тренера он присоединился к CBS Sports в качестве комментатора в 1979 году. За свою 30-летнюю карьеру в СМИ он получил 16 премий "Эмми".

С 1988 года он работал с EA над играми "John Madden Football", которые позже были переименованы в "Madden NFL". Игра выходит ежегодно с 1990 года. Американская футбольная легенда скончалась 28 декабря 2021 года у себя дома в Калифорнии. Мэдэна пережили его жена Вирджиния и сыновья Джозеф и Майкл.

Сотрудничество EA с Мэденом

Игра Кейджа в Мэдэна демонстрирует его участие в значительном сотрудничестве с Electronic Arts (EA), как показано в фильме.

Наследие Мэдэна с EA

Фильм подчеркивает, как партнерство Мэдэна с EA привело к созданию популярной серии видеоигр "Madden NFL", которая получила мировое признание.

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