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Сначала Сеско был под пристальным вниманием, теперь очередь Нусы, как руководителя проекта по интеграции, Поулсена.

Хотя Юссуф Poulsen больше не гарантирует место в стартовом составе для РБ Лейпциг, он остается актуальным, принимая участие в становлении молодых талантов клуба.

 and  Alex Stellmacher
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Опытный инноватор и комбинатор: Юссеф Poulsen проживает в Лейпциге с 2013 года
Опытный инноватор и комбинатор: Юссеф Poulsen проживает в Лейпциге с 2013 года

- Сначала Сеско был под пристальным вниманием, теперь очередь Нусы, как руководителя проекта по интеграции, Поулсена.

Юссуф Poulsen, прозванный Yussi, является ключевой фигурой в короткой истории RB Leipzig, будучи частью клуба в течение 11 из его 15 лет существования, от третьей лиги до Лиги чемпионов. Сейчас ему 30 лет, он может не быть первым выбором, но его влияние на команду по-прежнему значимо.

По словам тренера Марко Розе, Yussi - это надежный актив, не только на поле, но и вне его. "Он имеет ценность, уважение в клубе, в городе", - сказал Розе. "Он настоящая клубная легенда".

Игра Yussi характеризуется бескорыстием. Забить гол для него так же удовлетворительно, как и отдать передачу на товарища по команде. Этот командный дух виден даже в жесткой конкуренции за места в стартовом составе. Вместо того чтобы конкурировать со своими одноклубниками, он их поддерживает, помогает им улучшаться.

В прошлом сезоне этот подход окупился для Yussi с Бенджамином Сеско. Талантливый словенец испытывал трудности в первой половине сезона, часто уступая место в стартовом составе Yussi. Но во второй половине Сеско забил 11 голов, превзойдя легенду RB Leipzig Yussi, и привлек внимание европейских клубов.

Yussi сыграл значительную роль в успехе Сеско. "Он толкал его", - сказал Розе. "Через индивидуальные тренировки, через многие разговоры. Он был как ментор".

Теперь Yussi делает то же самое для Антонио Нуссы, нового подписания клуба. 19-летний Нусса может дебютировать в стартовом составе против VfL Bochum сегодня (15:15/Sky). В кубковой победе RB Leipzig со счетом 4:1 над Rot-Weiss Essen Нусса вышел на замену на 83-й минуте и забил свой первый гол за клуб всего через минуту.

Спортивная перспектива Yussi по-прежнему далек от завершения, по словам Розе. "Я вижу Yussi не только как интегратора и модератора, но он уже важный фактор для нас", - сказал тренер. "Когда он здоров, это всегда важно с Yussi". Хорошие отношения с приходящими сырьевыми талантами так же ценны.

Влияние Юссуфа Poulsen на RB Leipzig выходит за пределы футбольного поля, часто выступая в роли ментора для молодых игроков. Его бескорыстие было очевидно в его поддержке Бенджамина Сеско в прошлом сезоне, помогая словенцу улучшиться и в конечном итоге превзойти свой рекорд по голам.

Показывая свою неизменную страсть к футболу, Yussi в настоящее время помогает новому подписанию клуба Антонио Нуссе подготовиться к потенциальному дебюту против VfL Bochum.

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