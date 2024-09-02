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Смертельный инцидент с ножом на станции <unk> Сожалею о гибели 61-летнего мужчины

Происшествие с трагическим исходом произошло на железнодорожной станции вSarahstedt в Нижней Саксонии ранним утром в субботу. Прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили, что 61-летний человек скончался в результате нападения. В данный момент преступник не установлен.

 and  Ann Bradley
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- Смертельный инцидент с ножом на станции <unk> Сожалею о гибели 61-летнего мужчины

В маленьком саксонском городке Сарштедт произошел трагический инцидент: 61-летний человек скончался после подозрения на ножевое ранение. Жертва получила серьезные ранения около 10:00 утра в районе Bahnhofstraße и скончалась на месте, как подтвердил представитель полиции.

В целях безопасности в этом тесно сплоченном сообществе в районе Хильдесхайма были направлены многочисленные полицейские, чтобы охранять пострадавший железнодорожный вокзал. Первоначальное расследование указывает на потенциального подозреваемого, за которым сейчас охотятся всеми доступными средствами.

Беглец на свободе

К вечеру подозреваемый все еще находится на свободе, что потребовало развертывания вертолета для тщательного поиска. Подозреваемый описывается как мужчина ростом около 1,80 метра, с короткими темными волосами, вероятно, одетый в черную футболку, джинсы и возможно, бежевую куртку.

Полиция призывает всех, кто может располагать какой-либо информацией, выступить вперед. Мотивы инцидента и подробности все еще не ясны. Расследование по обвинению в покушении на убийство уже начато, и создана специальная группа.

Отсутствие связи с терроризмом

На данный момент полиция не сообщает никаких подробностей о предполагаемом мотиве или связи между преступником и жертвой. Тем не менее, представитель полиции заявил, что на данный момент "нет никаких признаков террористического фона".

Несмотря на продолжающееся расследование, точная природа операции, приведшей к трагическому инциденту, все еще не ясна. Погоня за подозреваемым требует полной мощи от сил правопорядка.

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