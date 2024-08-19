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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Смертельный инцидент на яхте приводит к гибели одного человека и шести пропавших без вести близ Сицилии.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Возвращение яхты, находящейся примерно в 50 метрах под водой, займет некоторое время.
Возвращение яхты, находящейся примерно в 50 метрах под водой, займет некоторое время.

Смертельный инцидент на яхте приводит к гибели одного человека и шести пропавших без вести близ Сицилии.

Высококлассная яхта "Байесиан", принадлежащая техническому магнату Майку Линчу, встретила свой конец у берегов Сицилии из-за жестокого шторма. Судно, гордость которого - 56-метровая длина и 75-метровый мачта, потерпело неудачу и затонуло. На данный момент 15 человек были успешно спасены, но печальные новости о 6 отсутствующих лицах все еще не подтверждены. К сожалению, по крайней мере, одна жизнь была утеряна в этом морском бедствии.

Итальянская береговая охрана подтвердила эту печальную историю после запроса информации. Ранее новостное агентство Ansa сообщало о массивном шторме с сильными ветрами, который вызвал опрокидывание парусного яхты "Байесиан" возле Портичелло, на севере Сицилии, ранним утром.

Первоначальные сообщения указывали на то, что 7 человек не могут быть найдены, но позже спасательная команда обнаружила тело в окружающих водах. Согласно британским СМИ, среди отсутствующих лиц, возможно, есть технический предприниматель Майк Линч, предположительно владелец яхты.

Судно, которое плавало под британским флагом, перевозило в общей сложности 22 пассажира и члена экипажа, согласно итальянской береговой охране. Среди них были 12 пассажиров и 10 членов экипажа. 15 выживших были безопасно доставлены на берег береговой охраной и пожарными. Среди них был ребенок в возрасте одного года. Жена Майка Линча, Анжела Бакарес, также была среди спасенных. По крайней мере, восемь выживших потребовали госпитализации.

Выжившие временно разместили на другом судне под голландским флагом. Немецкий капитан рассказал итальянским новостным источникам: "Сначала корабль накренился на один бок. В течение нескольких минут он полностью ушел под воду... Все произошло очень быстро."

Согласно итальянской береговой охране, 56-метровая яхта "Байесиан", плавающая под британским флагом, затонула возле Портичелло около 5 часов утра в тот день после жестокого шторма. Шесть отсутствующих лиц идентифицированы как четыре британских национала, американец и канадец, согласно официальным заявлениям.

Команды спасателей tanto береговой охраны, как и пожарных продолжают поиски отсутствующих лиц. Четыре корабля и вертолет береговой охраны, а также команда дайверов пожарных участвуют в текущих операциях по спасению. Затонувшее парусное судно находится на глубине 49 метров на дне моря. Сообщается, что спасательные дайверы видели несколько тел через иллюминаторы в каютах.

Итальянские СМИ упомянули, что яхта столкнулась с водоворотом, ветровой воронкой, образующейся над морем. "Байесиан" был построен в Тоскане в 2008 году, с основными ремонтами в 2020 году. Судно имеет впечатляющий 75-метровый алюминиевый мачта и площадь паруса, превышающую 3000 квадратных метров.

Свидетели описали хаотичные сцены в воде во время инцидента. Британская женщина по имени Шарлотта рассказала свою историю газете "La Repubblica", описывая свою короткую борьбу за поддержание на плаву своей годовалой дочери перед волнами. "Было темно как ночь. В воде я не могла держать глаза открытыми. Я звала о помощи, но слышала только крики других."

Исчезновение технического магната Линча было представлено в британских таблоидах как гибель современного Билла Гейтса. 59-летний Линч является сооснователем программной компании Autonomy, проданной американскому конгломерату Hewlett Packard за 11 миллиардов фунтов (эквивалентно 12,9 миллиарда евро) в 2011 году. всего несколько недель назад Линча признали невиновным в американском судебном процессе по обвинению в мошенничестве в отношении сделки с Autonomy.

Европейский Союз выразил свои соболезнования в связи с морским бедствием, заявив, что внимательно следит за ситуацией. Европейский комиссар по транспорту Адина-Иоана Валеан предложил итальянским властям любую необходимую помощь в спасательных операциях.

В связи с высокопрофильным характером инцидента Европейское агентство по борьбе с преступностью (Европол) также было проинформировано о возможных расследованиях, связанных с инцидентом и отсутствующими лицами.

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