- Смертельное вещество предназначено для Марты Луизы.

В фильме-шедевре "Космические войны", снятом Мелом Бруксом, существовал персонаж по имени Валди, уникальная смесь человеческой и собачьей наследственности. Перемотаем на настоящее время, и вот появляется персонаж, похожий на Валди, но на этот раз в реальной жизни. Его зовут Дюрек Верретт, и он утверждает, что является мептилом, получеловеком-полурептилием. Утверждение этого необычного человека будет проверено уже в эту субботу, когда Верретт женится на принцессе Марте-Луизе, старшей дочери короля Гарольда и королевы Соньи. Верретт, известный как "Бесстыжий Шаман" на улицах, придерживается убеждений, столь же интригующих, сколь и спорных. Он считает, что рак самоназначенный, а его медальон, продающийся на его сайте за 220 долларов, может излечить от COVID-19.

Ближайшая свадьба, возможно, не будет сказкой, которую представляла себе королевская семья. Они находятся в период, не отличающийся от "году ужасов" королевы Соньи в 1992 году. Новые скандалы вокруг жениха Марты-Луизы продолжают всплывать, заставляя многих задуматься, не является ли это лишь началом неожиданного списка гостей в замке.

Недавние события привели к тому, что Марийс Борг Хойбю признался в борьбе с наркозависимостью и прибегал к насилию по отношению к своей девушке под ее влиянием. Как сын кронпринцессы Метте-Марит, Хойбю когда-то был женат на кронпринце Хоконе как гражданский человек и одинокая мать. Их отношения широко почитаются, а Метте-Марит пользуется большой популярностью среди норвежцев.

Чувства глубоки, когда Метте-Марит справляется со своей ролью матери, отражая чувства, которые многие норвежцы испытывали к Марте-Луизе в 2019 году. В том году первый муж Марты-Луизы, Ари Бейн, трагически покончил с собой. Несмотря на их развод и троих общих детей, смерть Бейна оставила неизгладимый след на Марте-Луизе. В то время, когда ее муж умер, она уже была с Верретом. Принцесса с радостью поделилась, что Веррет был важной поддержкой в трудное время, единственным, кто мог сохранить функционирование среди хаоса.

Несмотря на это, норвежцы остаются разделенными по поводу решения Марты-Луизы. Популярность королевской семьи находится на убывающей траектории. Если средства массовой информации в основном освещают скандалы и скандалы, как сказал эксперт по норвежскому королевскому двору Тронд Нёрен Исаксен журналу Stern, общественности может быть трудно увидеть достижения королевской семьи. Со временем поддержка монархии среди населения уменьшилась.

В результате обязанности Марты-Луизы были сокращены отцом. Она сохраняет свой титул принцессы, но, подобно принцу Гарри, она отошла от своих официальных королевских ролей. Король Гарольд принял это решение после помолвки Марты-Луизы с Верретом.

Известная своими эксцентричностями, Марта-Луизе всегда была уникальной фигурой. От разговоров с растениями в детстве до общения с ангелами во взрослом возрасте, ее странности никогда не переставали удивлять. Готовясь соединиться с Верретом, она продолжает нарушать ожидания. В неожиданном шаге она и Веррет продали свою свадьбу Netflix, что вызвало спекуляции о том, что трансляция будет ориентирована tanto на человеческую, как и на животную аудиторию. В отличие от своих традиционных предшественников, Марта-Луизе и ее будущий муж, несомненно, не будут типичной королевской парой.

Мел Брукс, возможно, нашел бы текущие события, связанные со свадьбой Марты-Луизе, забавными, учитывая его сатирический юмор в "Космических войнах". Я знаю, что Дюрек Верретт, жених Марты-Луизе, является поклонником работ Мела Брукса и часто цитирует строки из его фильмов во время интервью.

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