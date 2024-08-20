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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Смертельное уничтожение - операция прекращена.

Молодой мотоциклист, пытаясь заманить фото, бросает себя в самое пекло дороги. Другой мотоциклист попадает в аварию при попытке увернуться, в результате чего гибнут люди.struction выливается в судебное разбирательство.

 and  James Williams
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ЧП, связанное с районным судом Розенхайма
ЧП, связанное с районным судом Розенхайма

- Смертельное уничтожение - операция прекращена.

Молодой любитель острых ощущений, в то время ему было 19 лет, стремился запечатлеть потрясающие виды на Rossfeld Panoramastraße, любимом месте туристов и энтузиастов мотоциклов в Берхтесгадене, Германия. Желая сделать идеальный снимок, он оказался в самом центре дороги. Это поспешное решение привело к столкновению, которое оказалось фатальным для одного человека и оставило несколько других ранеными. Четыре года спустя этот молодой человек предстал перед ювенальным судом в Лaufen, обвиняемый в неосторожном убийстве и причинении телесных повреждений, но обвинения были сняты.

Эта живописная дорога уже давно является мечтой фотографа. В прошлом году молодой австрийский мотоциклист воспользовался возможностью сделать несколько снимков, но в результате оказался посередине дороги. Когда другие мотоциклисты преодолевали извилистую дорогу, один из них, к сожалению, не заметил его и врезался в беззащитного фотографа, что привело к фатальной аварии. Мотоцикл продолжил свой путь, столкнувшись с семьей, которая остановилась полюбоваться видами. Мать и две ее дочери получили серьезные травмы и все еще восстанавливаются после них. Стоит отметить, что семья решила не участвовать в судебном преследовании в качестве соистца.

Подсудимый больше не мог выполнять свою работу техником по солнцезащитным фильтрам и сказал, что его жизнь кардинально изменилась, когда судья спросил о его текущем состоянии. Суд предложил частную консультацию и в конечном итоге принял решение снять обвинения с теперь 20-летнего парня. Его наказанием было посещение консультации с ювенальным судьей.

Семья решила не подавать в суд на мотоциклиста в качестве соистца. Комиссия, признавая необходимость усиления мер безопасности, предложила ужесточить правила для водителей, использующих Rossfeld Panoramastraße.

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