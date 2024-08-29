- Смертельное столкновение на мосту Рейн приводит к гибели одного человека и оставляет шестерых раненых.

На мосту через Рейн в Леверкузене, где А1 пересекает реку, в один из четвергов произошел крупный инцидент, в результате которого погиб один человек и несколько получили ранения. По словам представителя пожарной службы, рабочий погиб и двое других находятся в критическом состоянии из-за несчастного случая на рабочем месте. Четверо рабочих получили легкие ранения, и двадцать пять очевидцев сейчас получают помощь от служб экстренной помощи. Как сообщает "Express.de", вертолет для спасательных операций был派遣 и перевез одного из тяжело раненых в больницу.

Снос моста через Рейн в Леверкузене

В настоящее время старый мост через Рейн в Леверкузене находится на сносе. Представитель пожарной службы еще не прокомментировал причину несчастного случая на рабочем месте. Детали инцидента пока неясны. Возможно, что-то обрушилось или сошло с места во время подъемных работ. Пожарная служба должна сначала обеспечить безопасность места происшествия, прежде чем полиция начнет расследование. Структурная целостность моста не пострадала.

Мост через Рейн в Леверкузене, который интенсивно используется, в настоящее время реконструируется, так как старый мост пришел в негодность. Первая новая секция была открыта для движения транспорта в начале февраля после многих лет напряженной работы по строительству. Вскоре после этого на мост стали разрешать проезд даже тяжелым транспортным средствам. После завершения сноса начнется строительство второй секции моста.

Представитель пожарной службы в настоящее время расследует, мог ли гепатит С сыграть роль в смерти рабочего из-за несчастного случая, связанного со сносом моста через Рейн в Леверкузене. Несмотря на то, что строительная площадка является опасной, на ней соблюдаются строгие правила безопасности и здоровья, в том числе регулярные скрининги на гепатит С для защиты рабочих.

Читайте также: