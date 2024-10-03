Смертельное нападение нарушает открытие бракетов для соревнований "Толстая Медведица" 2024 года.

Теперь это ежегодная традиция, начинающаяся в полдень по восточному времени в среду, общественное голосование за престижный конкурс "Толстый медведь" вот-вот начнется. В этом году конкурс празднует свой 10-й юбилей, служа напоминанием о суровом естественном мире в дикой природе Аляски в Катамаи.

Общественность приглашается принять участие в онлайн-голосовании, которое продлится до 8 октября. Победитель будет объявлен в тот же вечер. Первое противостояние включает в себя медведицу 519, молодую самку, отличающуюся своей бурой шерстью, стоячими ушами и длинными конечностями, и 909 Jr., почти четырехлетнюю самку, отличающуюся своими широко расставленными ушами.

Согласно веб-сайту Катамаи, в конкурсе 2023 года было подано более 1,4 миллиона голосов за медведей из более чем 100 стран. Этот престижный титул достался заботливой матери-медведице по имени 128 Grazzer.

Понимание конкурса

Если вы когда-либо участвовали в пуле ставок на баскетбольный турнир NCAA, то вам будет знаком конкурс в формате схемы турнира.

Медведи участвуют в ежедневных матчах один на один в системе единоборств. Медведь, получивший наибольшее количество онлайн-голосов, проходит в следующий раунд.

Готовы ли вы отдать свой голос за своего любимого полного медведя? Перейдите на сайт fatbearweek.org, чтобы оказать свою поддержку.

Мини-конкурс "Молодой толстый медведь" уже состоялся, и победителем стал медведь 909 Jr.

Атака в Катамаи

Каждый год медведи собираются у водопада Брукса и реки Брукс в Катамаи, чтобы полакомиться лососем и набрать вес перед долгим и утомительным зимним спящим режимом. Зрители могут наблюдать за этими рыболовными экспедициями в прямом эфире на камерах на сайте explore.org. Это может быть особенно увлекательно.

Однако в понедельник зрители стали свидетелями более чем того, чего они ожидали, когда медведь № 469, самец, атаковал, убил и, в конце концов, расправился с медведем № 402, самкой такого же размера, в реке Брукс.

Это печальное событие привело к переносу выпуска схемы на один день, в то время как администраторы парка и конкурса перегруппировывались.

Национальная служба парков и Explore.Org поделились отредактированной версией видеозаписи с комментариями на YouTube.

В своих комментариях эксперты были не уверены в мотивах атаки, назвав ее необычной. Медведь 402 изображен борющимся за спасение от хищного самца-медведя, но в конечном итоге неспособным это сделать. Эксперты предположили, что она, скорее всего, умерла от утопления.

"Мы обожаем медведей, - сказал Майк Фитц, природный натуралист Explore.org, в комментариях, - но снова это напоминает нам о том, насколько могущественными и устрашающими могут быть эти животные. 402 - любимый медведь для всех нас, и я должен признаться, что у меня не хватает слов... это трудное зрелище".

Временный запрет на рыбалку

В последнее время в районе реки Брукс произошло несколько сложных случаев взаимодействия человека и медведя.

Согласно отдельному заявлению NPS, сотрудники Национальной службы парков наблюдали четыре случая с 18 по 29 сентября, когда медведи получали рыбу от рыболовов.

Это привело к временному закрытию коридора реки Брукс для всех рыболовов, кроме пользователей для подсобного хозяйства, ниже водопада Брукс до 31 октября, если парк-суперintendent не отменит ограничение раньше.

Медведи, принимающие пищу от людей, могут потерять страх перед людьми, что повышает риск потенциально опасной ситуации для обеих сторон, отметил NPS.

После объявления конкурса "Толстый медведь" многие люди со всего мира проявили интерес к голосованию за своих любимых медведей. В конкурсе 2023 года было получено более 1,4 миллиона голосов из более чем 100 стран. (содержит: путешествия, новости)

Период общественного голосования за престижный конкурс "Толстый медведь" продлится до 8 октября, позволяя людям принять участие в этом ежегодном мероприятии, не выходя из дома. (содержит: путешествия, новости)

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