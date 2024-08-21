- Смертельная авария произошла с парашютистом во время прыжка в Австрии.

56-летний мужчина из Бранденбурга, Германия, трагически погиб в Австрии. Его параглайдер сломался сразу после взлета с Эмбергер Альм в Каринтии на высоте 1720 метров. Очевидцы сообщили, что параглайдер сложился сразу после запуска.

Пилот пытался активировать запасной парашют, но безуспешно, в результате чего он упал с высоты около 60 метров на пересеченную местность, как сообщается в полицейском отчете. Сначала его оказал помощь работник скорой помощи, но later он был эвакуирован вертолетом в больницу Ленца, где скончался в ту же ночь.

Только несколько дней назад Австрия стала свидетелем трагической гибели трех человек в двух разных инцидентах с параглайдингом. Среди них были 10-летняя девочка и 55-летняя женщина из Германии.

Этот трагический случай serves как мрачное напоминание о потенциальных опасностях, связанных с параглайдингом, с несколькими авариями, произошедшими в последнее время. Несмотря на принятие надлежащих мер безопасности, 56-летний пилот попал в смертельную аварию из-за поломки своего параглайдера.

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