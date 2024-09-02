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Смерть ребенка в раннем возрасте - тайное заключение водителей, подозреваемых в ДТП

Трагедия произошла на прошлой неделе, в результате несчастного случая погиб двухлетний ребенок. Причастные к инциденту лица находятся под стражей.

 and  Lauren Adams
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После обвинений в нелегальных уличных гонках, задержанные лица находятся в заключении.
После обвинений в нелегальных уличных гонках, задержанные лица находятся в заключении.

- Смерть ребенка в раннем возрасте - тайное заключение водителей, подозреваемых в ДТП

После трагического инцидента неделю назад в Гамбурге-Билльштедте, где погиб ребенок, подозреваемые были задержаны. Расследование показало, что двое мужчин в возрасте 22 и 24 лет были замешаны в нелегальных уличных гонках. Это безрассудное соперничество в итоге привело к столкновению с семейным фургоном, в котором находились погибший ребенок и его близнец, как сообщила полиция в понедельник.

Предварительное изучение данных с автомобилей показало превышение скорости. В связи с вероятным участием и возможным бегством были выданы ордера на арест двоих молодых людей, которые были задержаны в пятницу. Также было собрано дополнительное доказательство.

Близнец и мать погибшего ребенка получили серьезные травмы.

Первоначальные сообщения полиции сообщали, что двое мужчин якобы соревновались на своих автомобилях по Schiffbeker Weg в направлении Билльштедта 26 августа. 40-летняя женщина повернула свой семейный фургон на ту же дорогу, что инициировало столкновение сначала с автомобилем 24-летнего, а затем с автомобилем 22-летнего. Последний потерял контроль, выехал на обочину и повредил несколько деревьев вдоль дороги.

Шесть человек получили травмы в результате столкновений. Первоначально находившийся в критическом состоянии двухлетний ребенок в конце концов скончался в больнице. Близнец и мать погибшего ребенка также получили серьезные травмы. Двое водителей и 23-летний пассажир получили менее серьезные травмы.

Расследование продолжается, и разыскиваются дополнительные свидетели.

Подозреваемые в этом случае были мужчинами и юношами, так как виновные были идентифицированы как 22-летний и 24-летний. Во время нелегальных уличных гонок мужчины и юноши из разных автомобилей были вовлечены, способствуя трагической цепочке событий.

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