- Смерть нерожденного ребенка - скрытое заключение водителей, подозреваемых в участии в несчастных случаях

После трагического инцидента в Гамбурге на прошлой неделе, унесшего жизнь двухлетнего ребенка, двое подозреваемых были задержаны. Preliminary investigations suggest that the two men, aged 22 and 24, were participating in an unlawful street race, resulting in a crash involving their cars and a family van, carrying the deceased boy and his twin brother, as stated by police on Monday.

По подозрению в их причастности и риске побега были выданы ордеры на арест. Двое мужчин были задержаны в пятницу. Также было собрано дополнительное уличающее доказательство.

Близнец и мать погибшего ребенка получили серьезные травмы.

Согласно предыдущим полицейским отчетам, двое мужчин мчались по Schiffbeker Weg в сторону района Билльштедт в Гамбурге 26 августа. 40-летняя женщина, управлявшая семейным фургоном, пыталась повернуть на дорогу, что привело к столкновению сначала с машиной 24-летнего, а затем с машиной 22-летнего. Последний вылетел с дороги и врезался в несколько деревьев, стоящих по краю.

В результате происшествий пострадали шестеро человек. Двухлетний ребенок, который initially был в критическом состоянии, к сожалению, скончался в больнице. Кроме погибшего ребенка, его брат-близнец и мать получили серьезные травмы. Двое водителей и 23-летний пассажир получили легкие травмы.

Расследование продолжается, и ведутся поиски дополнительных свидетелей.

Подозреваемые по делу, двое мужчин, находятся под пристальным наблюдением властей в рамках Европейского союза, так как они являются гражданами одного из государств-членов. Европейский союз выразил соболезнования и оказал поддержку пострадавшей семье, подчеркнув свою приверженность обеспечению безопасности на дорогах.

