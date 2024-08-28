- Смена вратаря в "РБ Лейпциг" в пользу Гулаччи

Петер Гулачи, основной голкипер «РБ Лейпциг», неожиданно поддержал идею ротации голкиперов в футбольном клубе Бундеслиги. «Все хотят играть на этом уровне, но мы должны помнить, что нагрузка на нас, голкиперов, не уменьшается. Теперь больше матчей в Лиге чемпионов, плюс национальная команда и Лига наций. Через несколько лет это станет нормой и для голкиперов», - заметил венгерский национальный кипер в интервью «Спорт Бильд».

По словам Гулачи, «Байер Леверкузен» уже внедряет этот подход. «Я предсказываю, что это произойдет и здесь в этом сезоне в некоторой степени. В связи с количеством матчей это логично - вот где нужна ротация», - подчеркнул венгр. Главный тренер Марко Розе назвал Гулачи первым выбором перед началом сезона, но также пообещал игровое время 22-летнему новичку и претенденту Маттеусу Вандевордту. В первую очередь, Розе говорил о жесткой конкуренции.

У «РБ» уже было два первых номера

В прошлом сезоне тренер «Лейпцига» уже воспользовался длительным отсутствием Гулачи из-за разрыва крестообразной связки. Заменивший его Янис Блашвиц блистал выдающимися выступлениями и даже получил вызов в национальную команду от главного тренера Юлиана Нагельсманна. «Теперь у нас есть два первых номера», - сказал Розе в январе и вернул Гулачи на сезон. «После трудного периода меня радует, что я смог доказать, что могу вернуться на тот уровень, на котором я был раньше. Я был первым номером много лет, но Яннис выступал великолепно. Мне пришлось конкурировать и проявлять терпение», - выразил Гулачи.

Вандевордт - потенциальное приобретение Лейпцига

Потенциальное приобретение «Лейпцига», Вандевордт, продемонстрировал свои способности в предсезонке. «На уровне, на котором мы играем, есть жесткая конкуренция на каждой позиции», - сказал опытный Гулачи. Для него ротация имеет смысл, «если в течение сезона оценивать: как результаты? Как выступления? Что показывают физические данные?»

Стратегия ротации голкиперов, поддержанная Гулачи, потенциально может быть применена к «РБ Лейпциг» в этом сезоне из-за большого количества матчей. Петер Гулачи признал, что выступления Вандевордта в предсезонке свидетельствуют о жесткой конкуренции на позиции голкипера в Лейпциге.

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