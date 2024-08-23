Смелый экстремальный спортсмен Йонас Дайхманн побил потрясающий мировой рекорд.

Сотни людей собираются в темноте на большом поле, все в радиусе хорошо освещенных ворот, усыпанных логотипами спонсоров. В воздухе витает ожидание, а толпу усиливают волнующие эмоции, которые пронизывают сцену. Затем начинается шум, и вот он, пересекает финишную черту. Это Йонас Дичманн, человек, который продолжает преодолевать границы. "Вы можете поверить в то, что происходит сегодня? Спасибо, Рот!", - кричит он своей восторженной публике.

Еще раз он установил мировой рекорд, превзойдя предыдущий рекорд Сэма Конвея в 105 подряд длинных дистанций триатлонов, который он установил всего год назад. Дичманн догнал его в среду и превзошел в четверг. "Это было моей жизнью в течение последних восьми-девяти месяцев. Не было места ни для чего другого. Так невероятно finally оказаться здесь", - говорит он, сияя гордостью. И в пятницу он продолжит. "Я не просто хотел сделать один больше, я хотел существенно превзойти мировой рекорд". Дичманн ставит перед собой цель завершить 120 подрядIronman.

Ironman состоит из 3,8 километров плавания, 180 километров велосипеда и 42 километров бега. Дичманн называет последний марафон "не более чем легкой пробежкой". Большинство людей нашли бы это невероятным. Но Дичманн отказывается сдаваться даже перед малейшим вызовом. Пока толпа празднует его, он знает, что "проект еще не завершен, что означает, что мне нужно лечь спать пораньше tonight, хорошо восстановиться, и завтра в 6:30 утра я снова буду на трассе. Я не могу сделать сегодня исключительно особенным днем, потому что я буду страдать завтра".

На данный момент он преодолел расстояние 23 934,8 километров. К 5 сентября он добавит еще 3161,2 километра. Так почему же он это делает? "Потому что это возможно. И потому что это весело. Я также хочу выяснить, на что я способен, что возможно. Нет ничего более захватывающего, чем длинные дистанции ради этого". Звучит так просто, когда он об этом говорит.

"Когда мы встретили его, мы поняли: 'Эй, это хорошо спланировано, и он не сдается'", - говорит Феликс Вальхсхофер. "Что он добивается психологически, просто поразительно. Стало ясно, что если он говорит, что сделает это, он сделает это. Он доведет до конца. Но все еще трудно поверить". Вальхсхофер - своего рода папа Ironman в Франконии. Он директор гонки Challenge Roth, легендарного Ironman, который в этом году отметил свой 40-й юбилей. Соревнование - это культ, и люди записываются за месяцы вперед, чтобы забронировать место на следующем выпуске. С незначительными корректировками, которые делают его еще более живописным, Дичманн проходит тот же маршрут, что и Challenge Roth. В то время как Challenge Roth плавает в канале Main-Donau, Дичманн должен плавать в озере Рот. Для него устанавливают буйки - он плавает четыре круга каждое утро, чтобы достичь 3,8 километров.

Луна все еще в небе, туман окутывает озеро, когда первые спортсмены, жаждущие сопровождать Дичманна в этот исторический день, натягивают гидрокостюмы, накачивают свои неоновые плавающие буйки. Прошло всего несколько минут восьмого, и фургон с Дичманном отъезжает в 6:30. "Выступление Йонаса Дичманна 120" написано на боках, и веселый спортсмен выходит из двери. "Свежий и бодрый" - вот что он всегда говорит, когда его спрашивают о его самочувствии. Это также рутина, которая поддерживает его на протяжении всего этого грандиозного предприятия. "Это будет потрясающе!" - говорит он, прежде чем нырнуть в воду, которая удивительно теплая для этого прохладного утра. "Это было потрясающе" - будет его реакция, когда он выйдет снова.

Между кругами экстремальный спортсмен делает короткую остановку на пристани, делает несколько глотков из своей водной бутылки, а затем продолжает. Питание, возможно, это самый сложный аспект Ironman. Даже в одиночной гонке, не говоря уже о том, чтобы вернуться на трассу на следующий день. Он потребляет 14,4 литра жидкости, и его организму нужны 10 000 калорий просто чтобы не упасть. Каждый день. "Я не пью или ем потому, что я голоден или жажду", - говорит он. И честно говоря, "Я не могу дождаться действительно здорового питания" после этого вызова. Много спортивного питания очень сладкое, и как только это больше не потребуется, он хочет есть то, что хочет, "нормальную еду", как он выражается.

Личная боль и травма брата не останавливают его.

Его команда гарантирует, что он сосредоточен на своей задаче. Время — это все, каждый момент, проведенный на дистанции, сокращает период восстановления. Внешних обязательств нет, кроме спорта. Только те, кто жаждет интервью с Дичманом, получают доступ, бегая рядом с ним или ехая на велосипеде. Отец Самми выступает в роли менеджера, а брат Сидхарта также присутствует, в том числе в день установления мирового рекорда. После аварии на 18-й день, после преодоления длинной дистанции в 15 из предыдущих 17 дней, он был госпитализирован с переломом кости и проколом легкого. Начало проекта было сложным, но Дичман преодолел. "Я ожидал трудные моменты", — later отразил он. "Я должен сосредоточиться на счастье, на волнении от достижения следующей зоны перехода, на предстоящей еде и на следующем дне, который часто бывает лучше".

Он остается невозмутимым перед физическим дискомфортом. Его ноги увеличились, потребовались большие ботинки. Постоянная боль в спине оказалась управляемой, позволив ему ездить на велосипеде и плавать, пока физиотерапия не облегчила его состояние. "Мои ребра, позвонки, все сдвинулись. Мои мышцы были жесткими и излучали боль. Это было довольно впечатляюще", — признался он, почти достигнув половины проекта. День 60 имел особое значение: Challenge Roth. Присоединившись к "сумасшедшим", как он их называл, он преодолел знаменитый Solarer Berg, как и другие, проходя через плотно упакованную зону болельщиков. Риск: быть унесенным атмосферой.

В этот конкретный 22 августа он вышел из воды через 1 час и 8 минут, значительно улучшив свою скорость плавания. Тем не менее, его время на велосипеде и беге осталось прежним. Удивительно, но его пульс редко превышал 110 ударов в минуту. Дичман посвящал 6:30 часов в день езде на велосипеде и 4:30-5 часам бегу. "Я в своей тарелке", — прокомментировал он. Он проводил в среднем 14-15 часов ежедневной физической активности. Переусердствовать могло навредить Дичману, поэтому он стремился поддерживать стабильный темп.

Во время проекта он редко был один, за исключением коротких 12-минутных дневных сна и ночного сна. Это отличалось от его предыдущих приключений, когда он ночевал в диких местах. Мир был его домом с тех пор, как он оставил работу менеджера по продажам, чтобы заняться экстремальным спортом и приключениями. В 2017 году он проехал на велосипеде 14 331 километр от Португалии до России и завершил триатлон вокруг мира, проведя большую часть времени в одиночестве. В прошлом году он дважды повторил путь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Один мировой рекорд сменялся другим. Во время этих путешествий его никто не сопровождал. Challenge 120 был резким контрастом.

"Я должен оставаться спокойным"

Во время перерыва к нему присоединились другие спортсмены на круг. Это стало обычной традицией, по мере того как все больше людей выражали желание присоединиться к нему. Дичман, страстный поклонник эспрессо, сделал остановку в Walchshofer, прежде чем сесть на велосипед для второго перехода. Директор гонки тепло приветствовал влияние Дичмана на детей и подростков, отметив его влияние на участников события. Видеть так много людей, бегущих рядом с ним, вдохновило его продолжать. Вспоминая свое детство, он часто подражал своим героям. Теперь люди восхищались им, еще больше подпитывая его решимость.

В течение всего дня установления мирового рекорда по дороге стояли многочисленные зрители. Когда наступил день и велосипед сменил плавание, Дичмана тепло приветствовали. Ему предложили торт и песню, несмотря на личные праздники. Дичман переобулся в шлепанцы, его дневной отдых не был нарушен суетой. Его ждала раскладная стул, а также напитки. Более 50 зрителей наблюдали, как он готовится сесть на велосипед.

Во время Challenge 120 его сопровождали. Его короткие периоды сна состояли из дневных дрем и ночных отдыхов в местной квартире. Измененный распорядок по сравнению с его одиночными поездками, когда он спал в отдаленных местах. Его базой когда-то был мир, оставив работу менеджера по продажам, чтобы заняться экстремальным спортом и приключениями. В 2017 году он проехал на велосипеде 14 331 километр от Португалии до России, завершил триатлон вокруг мира и установил несколько рекордов. Его приключения были в основном в одиночестве, за исключением Challenge 120.

Во время короткого перерыва к нему присоединились велосипедисты-спутники. Они хотели разделить его опыт по региональным дорогам, заканчивая свой путь на втором переходе в Рот. Обычная церемония: Дичман наслаждался эспрессо в Walchshofer, удобно расположенном рядом с штаб-квартирой Challenge. Директор гонки был особенно рад "геройскому статусу Джонаса для множества детей и молодых людей". Наблюдая за множеством участников, некоторые прошли 5 километров, другие прошли дальше, это произвело глубокое впечатление. Дичман когда-то восхищался другими и теперь служил вдохновением. В этот знаменательный день он вдохновил еще больше людей. Примерно 80 человек присоединились к нему, собравшись вдоль маршрута. На километре 30 Дичмана и его растущую свиту приветствовала праздничная встреча. Баннер, дымовая машина, музыка и даже арбуз в виде торта отмечали это событие. Немного дальше, празднование достигло своего пика в Бухбахе. Весь город собрался у озера, приветствуя Дичмана аплодисментами и криками, когда он проезжал мимо, теперь сопровождаемый примерно 300 людьми. Несмотря на влияние, он убедил себя: "Конечно, это влияет на меня, но я должен оставаться спокойным".

Вызов приобрел жизнь собою. Деихман плавал, ездил на велосипеде и бегал каждый день, независимо от того, присоединился ли кто-то к нему или ждал его по маршруту. Однако безумие притягивает многих. Более 300 человек решили присоединиться к нему в беге к финишу в Бухенбахе, что превзошло все ожидания. К сожалению, празднование придется отложить - оно назначено на 12:01, чтобы ему не пришлось проснуться в 5:40 следующего дня, чтобы поехать на Ротзее.

Физическая активность остается недопустимой

Отдыхать? Ни за что, это повредит его здоровью. Ему нужно посвящать 30-40 часов физической активности в день после вызова - как полноценная работа - "мои органы немного увеличились, вы не хотите резко тормозить". Плюс к тому, предстоят ток-шоу, презентации книги из его предстоящей книги "Потому что я могу", запланированной на 1 ноября, и публичные выступления. Его следующее секретное проектирование также находится в разработке, еще одно захватывающее путешествие, хотя и не такое ориентированное на производительность, как это.

Сначала он доберется до финиша вечером 22 августа. Как рекордсмен мира. Аплодисменты толпы, несколько снимков. Потом он уходит. Никакого празднования. Будильник звенит в 5:40 утра в пятницу, обратно на Ротзее в 6:30. День 107.

На Challenge Roth, известном триатлоне Ironman, директор гонки восхищается решимостью Деихмана, заявляя: "Что он добивается психологически, просто потрясающе".

Журney Деихмана по Ironman - это не только о том, чтобы побить рекорды; это также о том, чтобы испытывать свои физические и умственные пределы. Он признает: "Для меня ничего более захватывающего, чем длинные дистанции".

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