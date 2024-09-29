"Смелость": как компьютерная служба знакомств, созданная в 1965 году, повлияла на наши романтические встречи

В 1965 году на фасаде общежития Гарварда появилось объявление со словами "Ищешь любовь? Пусть компьютер поможет!", символизирующее рождение первого в США компьютерного сервиса знакомств. Задолго до Tinder и OK Cupid дебютировала Operation Match.

Молодые, неудовлетворенные традиционными ритуалами знакомств, такими как унылые вечеринки с женщинами из колледжей, и испытывающие трудности в общении с противоположным полом на своем кампусе, студенты Гарварда Джефф Тарр и Vaughan Morrill, после вечера за выпивкой, решили проверить, может ли компьютер спровоцировать свидание.

Несмотря на амбиции Тарра, Operation Match неожиданно обернулась напряженной работой, которая вывела его из игры знакомств. И хотя он в конце концов встретил любовь через классический подход – свидание вслепую, жена Тарра Пэти Тарр опубликовала мемуары об Operation Match к его 80-летию, что привело к официальному изданию.

"Знакомства были совсем другим опытом", - вспоминает Пэти Тарр, вспоминая сцену знакомств 60-х. Используя Operation Match сама, Пэти вспоминает волнение от встречи с кем-то через компьютер, а не через традиционный путь.

Опрос вместо свайпа

В начальной стадии сотрудничества Тарр и Morrill поняли, что их основными клиентами будут заинтересованные холостяки, подобные им самим. Основой Operation Match стал подробный 75-пунктовый опрос, который расспрашивал о хобби, образовании, физических характеристиках, расе и - сюрприз для 1965 года - отношении к интимности. Участников поощряли отвечать дважды: один раз, размышляя о себе, и один раз, описывая своего идеального партнера.

Хотя Operation Match придерживалась норм, которые сейчас кажутся устаревшими, она также послужила катализатором для societal transformation. Рядом с традиционными ожиданиями брака появилась противозачаточная таблетка, что сделало середину 60-х годов интересным временем для молодых женщин, стремящихся к общению.

Гендерные нормы изменились, и практики знакомств радикально изменились. Брак больше не является конечной целью, и множество мест теперь исследуются для поиска партнеров за пределами непосредственного социального круга - тому свидетельство влияние Operation Match.

На самом деле, хотя Operation Match сыграла важную роль в истории знакомств, она не была первым онлайн-сервисом знакомств. Это звание принадлежит Джоан Болл, британской женщине, основавшей службу знакомств St. James Computer Dating Service, которая позже стала Com-Pat, и записавшей свой первый матч в 1964 году, за год до того, как Operation Match вышла в онлайн.

"Существует спор о том, отражают ли приложения для знакомств социальные трансформации или стимулируют их, и я считаю, что и то, и другое происходит", - сказал д-р Люк Брунинг, со-руководитель Центра любви, секса и отношений в Университете Лестера, работающий вместе с д-ром Наташей Маккивер.

"В последнее время мы все больше сосредотачиваемся на поиске кого-то, кто идеально нам подходит, надеясь создать лучшую жизнь и отношения для себя. Столетие назад мы были бы довольны просто тем, что попали в отношения и делали все возможное, чтобы их сохранить", - сказал Маккивер CNN.

Компьютерные знакомства открыли настоящий кладезь совместимых партнеров.

IBM-устройство вместо смартфона

Operation Match не опиралась на алгоритмы, рожденные годами сбора данных, и, конечно же, не была доступна через смартфон. Вместо этого Тарр и Morrill собрали ресурсы, чтобы арендовать время обработки компьютера, средневековую версию IBM-машины, считавшейся загадочным символом для типичного американца. В основе Operation Match лежала интрига: может ли компьютер точно определить совместимость между двумя людьми - может ли он предсказать "искру"?

За эту волнующую игру в цифровую любовь справедливой платой казались три доллара, и в течение полугода было заполнено около 90 000 опросов. Контакты и номера телефонов вероятных совпадений были отправлены, а решение о том, звонить ли этим номерам, оставалось за людьми.

Хотя технология может сейчас казаться устаревшей для онлайн-знакомств, полвека технических прорывов привели к созданию "свайп-ориентированной, ориентированной на удовлетворение, многомиллиардной индустрии знакомств сегодня". Operation Match положила начало Dateline в 70-х и 80-х годах, что привело к рождению Match.com в 1995 году. В 2000-х годах появилось множество нишевых проектов, таких как Grindr, Ashley Madison и PrimeSingles.net. В 2009 году Match Group приобрела Tinder и Hinge, два самых прибыльных приложения для знакомств на рынке.

В прошлом году данные из Пью-исследований показали, что три из десяти американцев используют приложения для знакомств, но остается неясным, является ли любовь по-прежнему основной целью.

Брунинг сказал: "Может быть, некоторые люди пытаются бросить вызов доминированию крупных игроков, сосредоточившись на незамеченных ценностях. Мы можем увидеть инициативы по полной прозрачности в работе алгоритмов".

Популярность набирают приложения для знакомств, такие как Thursday, которые делают акцент на реальных встречах, поскольку проблемы, такие как ghosting, обман и мошенничество, стали обычным явлением в мире знакомств.

Возможно, эпоха получения чьего-то номера телефона через почту прошла, но потребность в настоящем общении остается. В мире Operation Match опрос служил инструментом для понимания потенциальных партнеров, спрашивая о хобби, образовании, физических характеристиках, расе и отношении к интимности. Этот подход, хотя сейчас и кажется устаревшим, был значительным сдвигом в стиле знакомств в 1960-х годах.

С Operation Match студенты Гарварда Джефф Тарр и Vaughan Morrill исследовали искусство построения отношений и совместимости через компьютерную обработку, бросая вызов традиционным нормам и устанавливая сцену для эволюции современного стиля знакомств.

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