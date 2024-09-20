Смелое предложение Бонифаса знаменует собой пик удивительного возрождения бизнеса Байера.

После впечатляющей игры на поле Лиги чемпионов УЕФА Флориан Виртц был потрясен и на мгновение усомнился в своей предстоящей замене на 72-й минуте. Проdigy из Байера Леверкузен, который только что стал первым немцем, забившим два гола в своем дебютном матче Лиги чемпионов, покинул стадион "Де Куйп" в тишине, превзойдя Феенорд Роттердам со счетом 0:4.

В 21 год Виртц испытал чистое счастье, играя в своем первом матче Лиги чемпионов, объявив о своем мастерстве двумя незабываемыми голами, в конечном итоге закрепив победу Байера Леверкузена как двукратного чемпиона. Алехандро Гримальдо (30) и нелепых автогол от бывшего голкипера Шальке Тимо Велленреутера (45) способствовали рекордной победе над Феенордом Роттердам, последней достигнутой в матче Лиги чемпионов против Шахтера Донецк в октябре 2013 года.

Байер Леверкузен доминировал в матче, подчеркивая свое превосходство особенно в первой половине перед следующим соперником, АК Милан, 1 октября.

Исторический момент для Виртца

В первую очередь, ночь принадлежала Виртцу, который был вынужден пропустить сезон Лиги чемпионов Байера 2022/23 из-за травмы крестообразной связки. В этот особый вечер национальная звезда наконец-то получила шанс блеснуть, забив решающие голы и оправдав свои обещания показать свой талант в престижной Лиге чемпионов.

Виртцу потребовалось всего четыре минуты, чтобы забить после отскока мяча от соперников. Он мастерски направил мяч в ворота, оставив голландскую команду в замешательстве в поисках ответной реакции. Однако Рамиз Зерруки был признан вне игры всего за мгновение до того, как сравнять счет.

По мере продолжения матча Леверкузен начал доминировать, а тренер Хаби Алонсо, бывший тяжеловес королевского класса с Ливерпулем и Реал Мадридом, наблюдал за сильной игрой своей команды. Вратарь Байера Лукаш Гредекки успешно отразил попытки голландской команды забить, оставаясь бдительным и внимательным в опасных ситуациях.

Неудачный автогол Велленреутера

Версель быстро контратаковал, мастерски руководимый Виктором Бонифасом. Он грациозно обошел двоих соперников, подготовив Фрмпонга пасом, оставив Гримальдо забить первый гол. Позже Виртц воспользовался кросом, забив снаряд в дальнюю сетку. Третий гол стал неудачей для Велленреутера, который случайно направил головой удар Тасоба в свои ворота.

Во втором тайме Виртц запустил опасный дальний удар (51), но Леверкузен предпочел спокойную концовку, заменив Лукаша Гредекки на Матея Ковара. После удачного отражения удара Квентина Тимбера (55) Бонифас пытался забить со средней линии.

Примерно на 70-й минуте Алонсо снял Виртца с поля, и Леверкузен едва избежал нескольких потенциально решающих моментов, закончившихся отмененным голом из-за офсайда (73) с Аясе Уэда, готовым забить.

Игра Виртца в Лиге чемпионов продолжала вызывать резонанс, когда Байер Леверкузен готовился встретиться со своим следующим соперником, АК Милан. Несмотря на пропуск сезона Лиги чемпионов 2022/23 из-за травмы, Виртц доказал свою ценность в престижном соревновании, забивая решающие голы и закрепляя себя как серьезного игрока.

После своего памятного дубля против Феенорда Роттердам Виртц стремился повторить свой успех в Лиге чемпионов, стремясь закрепить свое место среди чемпионов Лиги чемпионов.

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