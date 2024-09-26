Смех, шок и липкие предрасположенности.

40 изображений, 4 портфолио и 3 видеоподборки прошли в предварительный раунд конкурса этого года, как сообщили организаторы в четверг.

Среди других работ, которые можно увидеть в области отображения выше, есть чайка, которая совершила аварийную посадку, сова, чувствующая себя неловко, и медвежата, цепляющиеся за свою мать, чтобы их подвезли.

По словам Стефана Майера, старшего менеджера по маркетингу Nikon Europe, эти изображения не только демонстрируют веселье и очарование дикой природы, но и подчеркивают важность сохранения, находя отклик у людей разных возрастов и backgrounds.

Nikon гордится тем, что ассоциируется с конкурсом, который гармонично сочетает в себе наслаждение и осведомленность о красоте нашей естественной среды.

Примерно 8900 заявок из 98 стран были получены для этого года. Жюри тщательно просмотрит эти заявки.

Кроме того, есть "Народный выбор", который позволяет публике проголосовать за конкурс на официальном сайте.

Каждый год конкурс поддерживает организацию, занимающуюся устойчивым сохранением. Для 2024 года была выбрана Whitley Fund for Nature, британская благотворительная организация, которая поддерживает пионеров сохранения из разных частей света.

По словам Тома Саллама, сооснователя награды, это был "невероятный год" для конкурса.

"Для меня большая честь быть частью этого захватывающего приключения, которое заставляет нас смеяться и лучше понимать сохранение животных", - сказал Саллам.

Общий победитель, победители категорий и работы, получившие высокую оценку, будут объявлены на церемонии в Лондоне 10 декабря.

Все финалисты будут представлены на выставке в TheGallery@Oxo в Лондоне с 10 по 16 декабря.

Путешествуя по разным частям мира, можно вдохновиться на съемку невероятных фотографий дикой природы, как показывают разнообразные заявки на этот год. Многие из них демонстрируют важность сохранения наших естественных сред, призывая как к наслаждению, так и к осведомленности о красоте нашей среды.

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