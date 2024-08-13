- СМИ: перевод Бруннера из БВБ-Юнгстар в Монако идеален

Боруссия Дортмунд и Пари Бруннер, по сообщениям СМИ, расстаются. Участник последнего Кубка мира U17, как сообщается, присоединится к клубу французской Лиги 1 АС Монако. Трансферная стоимость 18-летнего форварда оценивается в €4 миллиона. По данным Sky и "Рур Нахрихтен", футбольному клубу Бундеслиги удалось договориться о будущем праве выкупа.

Это конец многомесячных переговоров. Футболист, контракт которого с БВБ истекал в 2025 году, в течение месяцев получал предложения о продлении контракта от Дортмунда. Однако соглашение не было достигнуто, так как Бруннер имел сомнения в отношении спортивных перспектив, представленных ему. Он искал гарантированное место в профессиональной команде, чего БВБ не мог обещать твердо.

Бруннер, которого признали лучшим игроком турнира на недавнем Кубке мира U17, также привлек к себе внимание вне поля. В октябре 2023 года он был временно отстранен от БВБ по дисциплинарным причинам.

Пари Бруннер официально покинул Боруссию Дортмунд и присоединился к АС Монако в французской Лиге 1. Несмотря на предложение продлить контракт до 2025 года от Дортмунда, Бруннер искал гарантированное место в профессиональной команде, чего Дортмунд не смог предоставить.

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