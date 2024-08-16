- СМИ: Горецка не в составе "Баварии" на матч открытия Кубка

Леон Горецка якобы не вошел в состав "Баварии" на сегодняшний матч в Кубке Германии против "Ульма". Как сообщает "Киккер" и Sky, 29-летний футболист не был включен в заявку, несмотря на свою готовность и здоровье. Мюнхенский клуб еще не опубликовал официальный список игроков - матч на стадионе второго дивизиона начнется в 20:45 (ZDF и Sky). Тренер Винсент Компани оставил открытым вопрос о составе на пресс-конференции в четверг.

Горецка пропустил домашний чемпионат Европы и испытывал трудности в "Баварии", особенно при бывшем тренере Томасе Тухеле. Тем не менее, полузащитник получил несколько appearances, в том числе из-за многочисленных травм. Его контракт в Мюнхене истекает в 2026 году.

Несмотря на продление контракта до 2026 года, отсутствие Леона Горецки в составе "Баварии" на сегодняшний матч Кубка Германии против "Ульма" было неожиданным, учитывая его физическую форму и здоровье. Тренер Винсент Компани, который оставил вопрос о составе открытым на пресс-конференции, мог решить дать Горецке отдохнуть или выбрать другие варианты.

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